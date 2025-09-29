為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北投捷運線形公園 行人、自行車搶道

    2025/09/29 05:30 記者董冠怡／台北報導
    捷運圓山站自行車道採柏油路面鋪設，騎乘舒適。（記者董冠怡攝）

    未明確區分通行空間 易產生交織、閃避與受傷疑慮 公園處：將納入整體更新

    捷運中山站的「心中山南段線形公園」八月啟用，台北市長蔣萬安出席開幕儀式並說，打造城市綠廊讓台北持續進步。相較於中山站的線形公園風光剪綵，讓民眾可以安心逛街，民眾抱怨同屬淡水信義線的北投捷運線形公園步道，未明確區分行人與自行車通行空間，議員批評，易產生交織、閃避與受傷疑慮，要求市府改善，同時活化高架橋下空間，增設遊戲、運動設施。負責維護管理的公園處回應，將納入整體規劃更新。

    明德至新北投站步道鋪面不平 騎車會跳動

    台北市議員張斯綱指出，北投捷運線形公園步道未明確區分行人、腳踏車通行空間，甚至有電動自行車穿梭其中，稍有不慎恐發生擦撞、或因閃避而跌倒受傷，對長者形成安全威脅；此外，捷運明德站至新北投站沿線人行道，鋪面普遍採用仿石材或壓模磚設計，騎乘腳踏車會上下跳動，影響整體騎乘體驗與使用意願，希望比照圓山至雙連高架段下，採用平整且連續性良好的鋪面材料，提升行走與騎乘舒適度。

    心中山南段線形公園水噹噹 遊客超多

    市議員陳賢蔚也指出，除了人車安全外，市府應活化捷運高架下的空間，例如唭哩岸至奇岩站多為草皮，可以評估打造匹克球等新興運動場地、增設遊戲空間及體健設施，鼓勵居民多多出門運動；否則對比「心中山南段線形公園」，同一條捷運線下的空間運用對比如此大，容易讓民眾產生落差感。

    捷運線下綠廊2單位權管 議員：事權應統一

    淡水信義線的線形公園權管分為台北捷運公司、公園處。北捷負責雙連站以南的行人徒步區，雙連站以北、民權西路站至關渡站間捷運線形公園，因適用「台北市公園管理自治條例」，由公園處自二〇一八年起接管，辦理清潔維護、設施修繕等作業，包括圓山站體周邊景觀優化工程在內，民權西路至士林站已於近年完成更新，明德、石牌站的公園，會把周邊民眾建議納入整體規劃。

    議員張斯綱認為，捷運高架下方綠廊空間為市民日常休憩、通勤的重要路網，市府應主動檢討設計細節，同時事權應統一。一條捷運路線劃分不同單位管理，恐有模糊地帶，定義不明也可能造成維管權責不易界定。

    捷運明德站至石牌站間的線形公園，步道人車交錯，舖面不平。（記者董冠怡攝）

