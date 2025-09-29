助光復災後復原 新北環局清污640噸

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新北市環境保護局廿六日派出鏟裝機十輛、卡車十輛，動員廿七名人力前往災區協助復原工作，截至昨天已清理六四〇公噸淤泥、廢棄家具及垃圾，將持續提供資源與協助，直到災區環境恢復穩定。

新北市環保局長程大維表示，經評估現場多為泥濘泥土，災區家戶逐步清出受損家具或廢棄物，需要機動性高的鏟裝機及卡車，協助快速移除淤泥及廢棄物。這次由蘆洲區清潔隊長朱弘光及中和區清潔隊分隊長鄭忠豪帶隊，與協力廠商前往災區協助。

支援人力廿七日起依據花蓮縣政府分配範圍，執行武昌街、中山路及敦厚路等路段，主要清理淤泥、巨大家具及廢棄物等，並與國軍、自發性民眾互相搭配清理，有二位來自台南及高雄的民眾自發性開怪手到現場，全程與新北支援車輛合作，加速災區環境復原。

另外，身兼中華城隍文化總會秘書長的基隆城隍廟總幹事郭甡良說，光復鄉災後亟待重建，城隍文化總會集資準備兩萬個便當，委請花蓮市餐廳、便當店製作送進災區，九月廿六日到廿八日已送出七千五百個便當，希望溫暖災民與志工的胃。

