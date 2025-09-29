新北綠家園 14年增加208公頃綠地

新北市府推動「綠家園專案」，瑞芳高工附近一處廢棄空地改造後綠意盎然。 （新北城鄉局提供）

新北市都會區地狹人稠、綠地空間不足，市府城鄉發展局推動「新北綠家園」專案，改造閒置土地，自二〇一一年至今，累計增加超過二〇八公頃綠地；其中三峽北大國小、三重格致中學、瑞芳高工周邊，近期完成綠美化，讓師生沉浸在綠蔭中，提升校園周遭環境品質。

城鄉局局長黃國峰表示，「新北綠家園」專案自二〇一一年推動以來，截至今年八月底，全市已改造三七八處閒置荒蕪的土地，累計綠化面積超過二〇八公頃，相當於二八〇座足球場大。

近期市府團隊在三峽北大國小與三重格致中學周邊施作近九千平方公尺綠美化，打造乾淨明亮的通學步道，取代過去垃圾遍布與蚊蟲孳生的環境，其中北大國小後方一塊空地過去荒蕪多年、雜草叢生，如今成為綠蔭步道，師生形容說，「每天都像在綠色隧道裡散步」。

此外，瑞芳高工附近一塊廢棄空地長期被鐵皮圍起，時常飄散異味，如今被改造為約五百平方公尺的小公園，成為民眾休憩運動去處，附近居民說：「現在天天帶孫子來賞花，整個社區氛圍都變好了。」

黃國峰指出，綠地除了美化景觀，也能提升市民幸福感，未來市府將依據地方需求，持續推展綠家園，讓市民在日常生活的每一處角落，遇見花木繁盛、綠草如茵的風景。

