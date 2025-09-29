校長領導卓越獎 新北4人獲獎

新北高工校長孔令文獲得校長領導卓越獎。（新北教育局提供）

永和國中陳玉芬 幫助孩子起飛

教育部公布今年「校長領導卓越獎」，新北市共有四位校長脫穎而出，其中永和國中校長陳玉芬自許是「鼓動孩子翅膀的那陣風」，執掌校務十四年，以專業與信任凝聚師生與家長；文德國小校長李慧美導入科技與創新課程，打造兼具人文與科技的校園。

新北高工孔令文 強化產學合作

新北高工校長孔令文相信「每個孩子都值得被看見」，以「科技、人文、創意」為願景，推動跨域學習、友善校園與國際視野，並強化技職教育與產學合作，幫助學生找到屬於自己的未來；陳玉芬自許是「鼓動孩子翅膀的那陣風」，執掌校務十四年，她認為，這份獎項是全體師生與家長共同努力的見證，也是提醒自己謙遜領導的責任。

民安國小王健旺 推動藝術教育

民安國小校長王健旺自幼在雲林鄉下長大，培養出堅毅與關懷的性格。他推動藝術教育與校園改建，讓學校成為多元、充滿創意的學習場域，曾獲教育部藝術教育貢獻獎。

文德國小李慧美 導入科技創新

李慧美強調，「教育的核心是學生，教師則是靈魂」，她帶領團隊推動專業成長，導入科技與創新課程，打造兼具人文與科技的校園。她表示，榮耀屬於全體師生與家長志工，獲獎更象徵責任，將持續帶領孩子自信成長。

另外，新北市教育局與新北市中小學校長協會辦理「一一四學年度初任校長三級輔導座談暨校長領導實地輔導計畫」，十九位初任校長透過拜師禮啟航，在師傅與輔導校長陪伴下建立專業支持網絡。

教育局長張明文表示，校長是學校發展的關鍵推手，新北透過「專業增能、社群自主、支持陪伴」三大路徑，從候用校長培育到在職增能，建構三級支持機制，配合AI行政創新，協助校長成為善用科技推動課程與教學的領航者。

