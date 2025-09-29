新北義民祭挑擔奉飯 性平創意踩街

瘋家皇后4姊妹參與踩街，彩妝奔放、造型火辣。（記者黃政嘉攝）

瘋家皇后火辣秀自我 千人齊聚向義民爺展現性別多元與文化包容

「二〇二五年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」一連三天盛會，昨第二天重頭戲進行「挑擔奉飯創意踩街」，並在新北市府市民廣場舉行祭祀大典，今年首度以性別平等為亮點，市長侯友宜攜手變裝表演團體「瘋家皇后」共四十九個客屬社團，千人齊聚向義民爺展現性別多元與文化包容，今早再送神，為活動畫下圓滿句點。

請繼續往下閱讀...

活動廿七日從安座迎神揭開序幕，客家事務局長劉冠吟攜手值年爐主新北市客家才藝協會理事長陳明珠，將新竹縣新埔鎮褒忠義民廟的神位迎接到市民廣場。

「瘋家皇后」昨天上午八點從板橋第一運動場踩街到活動會場，「四姊妹」皆為男兒身，穿上高跟鞋展現柔美線條，表演服有如比基尼般火辣，彩妝奔放搶眼，其中，來自苗栗客庄的Bagel以黃色為主視覺，頭頂扮成茶壺造型，象徵客家茶文化，板橋區海山國小熱舞社同學直呼「瘋家皇后很美麗！」

Bagel說，首次參與新北義民祭踩街，看到客家人齊聚一堂的盛況，有如鄉下進香團，客家人無所不在，他們想展現的客家精神，就是以認同自己為出發，他的職業是變裝皇后，近年女權、性別意識抬頭，希望不分族群，自由自在、驕傲地在台灣這塊土地上做自己。

侯友宜昨帶領踩街社團挑擔奉飯，並擔任祭祀大典主祭官，與正獻官客家委員會政務副主委邱星崴、劉冠吟等人行禮及恭讀祝文，祈求國泰民安、風調雨順，並交付「擔頭」給本屆活動代言人「J Hall」客家兒童樂團，象徵文化代代傳承。

殺豬祭神 改用親子彩繪陶豬

侯友宜表示，義民爺文化祭呼應新北市六十七．二萬人的客家族群，這次口號「義起轉新北」，「轉化」從靜態展示到動態參與，除了祭獻義民爺，也「轉念」用新視角看客家族群，像是殺豬祭神儀式改用親子彩繪陶豬，「轉屋」呼應回家，讓客家朋友齊聚義民祭，在新北蓬勃發展。

團結傳承 今天舉辦送神儀式

劉冠吟說，義民祭的核心價值為團結與傳承，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不再只是歷史記憶，而是新北市民共同的驕傲，近百位新竹在地社團鄉親今早八點將至市民廣場參與送神儀式，透過簡單隆重的拜拜形式，一同將義民爺請回新埔鎮褒忠義民廟，邀請民眾向義民爺致敬。

新北市五股區客家協會舞蹈班跳客家舞蹈踩街。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜參與客家義民爺文化祭「挑擔奉飯創意踩街」。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法