觀夕秘境四湖萡子寮海堤 被丟大量廢棄物

四湖鄉萡子寮海堤被丟大量廢棄物。（記者黃淑莉攝）

四湖鄉萡子寮海堤日前遭不肖人士棄置卅多袋太空包，裡面竟裝滿營建混合廢棄物，村民氣得直呼「目無法紀、真夭壽」，該地是欣賞夕陽美景的私房景點，教師節連假遊客前往見狀也直搖頭說，實在太缺德。雲林縣環保局表示，已請警方調閱附近路口監視器追緝行為人，若明天仍無進展，將函請第五河川分署儘速清理。

賞夕陽景點 遊客痛斥缺德

蔡姓民眾利用連假返鄉渡假，前往萡子寮海堤欣賞夕陽，看到海堤上竟堆置卅多袋大型太空包，旁邊還有門框、鋁門框、破碎石棉瓦等廢棄物，查看太空包裡塞滿廢磚瓦、廢水泥塊、廢木板、碎玻璃等等各類營建廢棄物，宛如垃圾場，感到不可思議，直呼太誇張了，景致全被破壞。

村民表示，上週有看到不明大卡車兩度開到海堤上，利用貨車上的吊桿將一袋又一袋的太空包吊放在海堤上，當時以為是政府單位的工程車在施工，不以為意，隔天就有民眾發現太空包裡都是廢棄物，才恍然大悟是不肖業者利用太空包掩人耳目的方式棄置廢棄物，根本目無法紀。

村民說，這幾天連假，許多民眾返鄉，也有不少遊客都來這裡欣賞夕陽，甚至連行動咖啡車也進駐，看到這樣的景象大家無不痛罵不肖業者太囂張，由於接下來還有中秋、雙十連假，會有更多返鄉的鄉親和遊客前來造訪，希望權管單位能儘速清理這些廢棄物。

警調閱周遭監視設備追查

雲林縣環保局副局長黃富義指出，本月十八日接獲民眾通報，環保局人員會同飛沙派出所員警到現場，清點太空包有卅多袋，內容物為營建混合廢棄物，現場未發現可疑行為人及車輛，目前由警方調閱周遭監視設備中，若明天仍未查獲，將函請第五河川分署儘速清理。

