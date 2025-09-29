教學30年 翁育民帶領學子認識台江

任教長安國小30年的翁育民透過多元教學行動，翻轉台江本土教育。（社大台江分校提供）

台江流域學習廿週年，社大台江分校邀教師分享教學生命經驗，共同反思與前瞻台江未來教育，任教長安國小卅年的翁育民帶領親師生跨校行動，搶救長安水利工作站、守護百年魚木、台灣暗蟬，翻轉台江教育。

安南區過去被視為草地所在，許多學生選擇到市區就學。如何陪伴學子認識家鄉，探索台江文化及環境生態，成為翻轉台江教育重要行動，在地串聯展開台江流域學習行動，翁育民更長年帶領親師生參與跨校行動。今年適逢台江流域學習廿週年，社大台江分校邀翁育民與親師生共同回顧台江本土教育的發展歷程，畢業的學生們也特別趕回來聽講，令人感動。

請繼續往下閱讀...

翁育民強調，秉持本土教育為教學理念，引領學生豐富己身文化內涵，珍惜並守護共同生活的土地，看似只做本土教育，卻能與各學科相輔相成，未來需要會問問題、願意解決問題的人才，以本土教育為核心，正足以培養學生這些關鍵能力。教學卅年所遇台江及歷屆畢業的親師生，都是讓微薄的光能閃亮到現在的能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法