台南景點爆棚 2天累計逾80萬人次

安平漁人碼頭卡比胖拉活動現場，湧入大量人潮。（記者王姝琇攝）

牛肉湯、蝦捲、鱔魚意麵等傳統美食 一早就湧現排隊人潮

教師節連假第二天，台南各大商圈、景點人潮滿滿，美食店家及攤位一位難求，牛肉湯、蝦捲、鱔魚意麵等傳統美食更是一早就湧現排隊人潮。南市觀光旅遊局表示，根據景點統計資料，教師節第二天比一天人潮還多二成，連假前二日累計逾八十萬人次。

連假第2天 人潮比第1天還多2成

教師節連假遊客熱情湧入台南，旅宿與商圈生意表現亮眼。台南市長黃偉哲說，台南天氣晴朗舒適，適合全家大小出門旅遊，歡迎民眾把握假期到安平漁人碼頭與卡比胖拉合影、走訪商圈及文化景點、欣賞自然景觀美景或品嚐台南美食。

南市觀旅局統計，安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街，連假前二日累計逾十四萬人次遊客走訪。國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社、市立圖書館新總館周邊，連假二日累計逾四十二萬人次到訪。台南濱海景點如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園，連假二日有逾十四萬人次。

戶外踏青與室內親子共遊景點，如關子嶺風景區、梅嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤、隆田文化資產教育園區、尖山埤渡假村、烏山頭水庫風景區、頑皮世界野生動物園、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南美術館、善糖文化園區、十鼓文創園區及總爺藝文中心，連假二日累計有逾十萬人次遊訪參觀。

10月中、下旬 葫蘆埤水上鋼鐵人體驗

觀旅局長林國華表示，十月十八、十九及廿五、廿六日在葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」，祭出南台灣獨有的「水上鋼鐵人 雙人飛行體驗」；十月四至六日虎頭埤風景區舉辦「月圓虎頭埤．烤肉趣團圓」活動。

十月四至六日及十八、十九日「搭好行遊台南．五夠好玩」九八府城台江線，以「職人領路×在地故事」為核心，將不同路線景點與文化轉化成沉浸式主題行程；「Hole in One！」讓旅客輕鬆接觸高爾夫旅遊魅力，還可參加雙重抽獎活動。

