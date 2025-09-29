（高雄）張俊雄辭世 生前常叮囑子女要愛台灣

前行政院長張俊雄（前排中）本月廿日現身賴瑞隆的小港音樂會，廿七日辭世。（賴瑞隆提供）

總統府資政、前行政院長張俊雄廿七日辭世，享壽八十七歲，家屬昨天起在高雄市立第一殯儀館景行廳設置追思靈堂，其子張志弘表示，父親長年告訴他們「要做一個愛台灣的人」，高雄市長陳其邁則讚揚張俊雄對台灣民主的卓越貢獻。

張俊雄廿日才出席立委賴瑞隆的小港音樂會，當時坐著輪椅現身力挺賴參選下屆高雄市長，廿七日即出傳辭世消息；兒子表示，父親在端午節時從床上跌落，造成人工關節脫臼送高醫住院治療，還一度送進加護病房急救五天，出院後前總統陳水扁曾到家中探視，不過後期身體持續有暈眩、肌無力等狀況，廿七日家人發現他一覺不起已離開人世。

張俊雄是在日本出生，三歲時回到台灣，畢業於嘉義高中、台大法律系，一九六一年起選擇在高雄居住、執業，並於高雄從政擔任多屆立法委員，也因為南部有許多友人、氣候適宜，所以淡出政壇後近十年都長住高雄。四名子名皆未從政，但兒子說，父親常叮囑他們「要做一個愛台灣的人」。

對於張俊雄離世，陳其邁表示，張俊雄對台灣民主有卓越的貢獻，曾擔任「美麗島事件」的辯護律師，也樂於提攜後進，促成台灣民主憲政改革，會全力協助家屬辦妥治喪事宜。家屬暫定十月十一日在景行廳舉辦追思會，即日起每天上午十點起開放民眾弔唁。

