為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （高雄）張俊雄辭世 生前常叮囑子女要愛台灣

    2025/09/29 05:30 記者許麗娟／高雄報導
    前行政院長張俊雄（前排中）本月廿日現身賴瑞隆的小港音樂會，廿七日辭世。（賴瑞隆提供）

    前行政院長張俊雄（前排中）本月廿日現身賴瑞隆的小港音樂會，廿七日辭世。（賴瑞隆提供）

    總統府資政、前行政院長張俊雄廿七日辭世，享壽八十七歲，家屬昨天起在高雄市立第一殯儀館景行廳設置追思靈堂，其子張志弘表示，父親長年告訴他們「要做一個愛台灣的人」，高雄市長陳其邁則讚揚張俊雄對台灣民主的卓越貢獻。

    張俊雄廿日才出席立委賴瑞隆的小港音樂會，當時坐著輪椅現身力挺賴參選下屆高雄市長，廿七日即出傳辭世消息；兒子表示，父親在端午節時從床上跌落，造成人工關節脫臼送高醫住院治療，還一度送進加護病房急救五天，出院後前總統陳水扁曾到家中探視，不過後期身體持續有暈眩、肌無力等狀況，廿七日家人發現他一覺不起已離開人世。

    張俊雄是在日本出生，三歲時回到台灣，畢業於嘉義高中、台大法律系，一九六一年起選擇在高雄居住、執業，並於高雄從政擔任多屆立法委員，也因為南部有許多友人、氣候適宜，所以淡出政壇後近十年都長住高雄。四名子名皆未從政，但兒子說，父親常叮囑他們「要做一個愛台灣的人」。

    對於張俊雄離世，陳其邁表示，張俊雄對台灣民主有卓越的貢獻，曾擔任「美麗島事件」的辯護律師，也樂於提攜後進，促成台灣民主憲政改革，會全力協助家屬辦妥治喪事宜。家屬暫定十月十一日在景行廳舉辦追思會，即日起每天上午十點起開放民眾弔唁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播