    尖峰擠爆民眾盼增掛車廂 高捷︰加密班距因應

    2025/09/29 05:30 記者侯承旭、王榮祥／高雄報導
    「公共政策參與平台」連署要求高雄捷運加掛至六個車廂，以紓解人潮。（記者李惠洲攝）

    系統軟硬體設定以3節車廂操作 目前無法臨時加掛

    高雄捷運目前每列車只有三節車廂，隨著搭乘人數日增，有民眾在「公共政策參與平台」發起提案連署，要求高雄捷運在尖峰時段增掛至六個車廂，高捷公司強調，加密班距即可因應。

    公共政策參與平台提案 要求增至6車廂

    提案指出，高雄捷運每到尖峰時段，以及特殊節日包括過年、演唱會或跨年時，某些車站人滿為患，尤其是小港站、凱旋站、前鎮高中站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站、世運站及岡山站最擁擠，甚至擠不上車，建議高雄捷運紅線的每天下午四點至五點半通勤尖峰時段，或特殊節日及演唱會散場時，每十至十五分鐘開出一班連掛六節車廂的列車，以緩解擁擠。

    高雄捷運所有車站都是以六節車廂的長度設計興建，足以應付車廂加掛的需求；通勤族石先生說，TPASS推出後，乘客明顯增加，車廂壅塞已成為日常，應適度加掛車廂。

    該提案於九月二十二日通過檢核進入連署附議，因提案屬於地方政府權責，於四十五天內附議超過一千五百人，高雄市政府須具體回應，並評估納入政策的可行性。

    改營運模式 需加購車廂、改號誌系統

    高雄捷運公司說明，系統軟硬體設定及人員設備操作，包含號誌系統、月台門系統都是以三節車廂的營運模式，列車如要改為六節，需重新加購專用車廂及更改號誌系統，目前尚無法以臨時性加掛車廂方式進行載客。

    遇大型活動 班距將縮為1.5至2分鐘

    高捷指出，目前三節車廂全日乘載效能足夠因應平均運量，因應大型活動或特殊假日，則會採加密班距及加開班次方式進行，針對尖峰時段乘客增量，會視需要研擬以加密班距因應；平日尖峰時段的班距縮短為四至六分鐘，針對大型活動可再加密一分半至兩分鐘。

