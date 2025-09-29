台東縣國中小營養午餐 明年起免費

明年起台東縣國中小營養午餐全面免費。（記者黃明堂攝）

昨天是教師節，台東縣政府宣布兩項教育政策，明年起教師節禮金加碼至兩千元，及國中小營養午餐全面免費，不僅能減輕學生的經濟負擔，也能確保師生飲食健康，希望透過具體行動支持教育工作者與學生，打造更完整的教育照顧網絡。

教師節禮金 加碼至2千元

縣府說明，教育是縣府施政最優先的投資方向，依據台東縣教師節敬師獎勵實施計畫，今年已恢復發放教師節禮券，金額提高至六百元，發放對象涵蓋縣內公私立高中以下學校及教保服務機構，編制內、外教育人員及各類教學支援人員，以感謝全縣教師長年辛勤付出。隨著財劃法修正後台東縣分配稅款增加，只要中央經費如期撥付並經縣議會通過，明年將再加碼至兩千元，提高與北部縣市相同水準。

縣府指出，明年起也將推動國中小學生營養午餐全面免費，讓所有孩子獲得公平且健康的午餐環境，減輕家庭負擔，同時確保學生在學習與成長過程中能獲得充足的營養支持。

縣府強調，這兩項措施展現縣府支持教育專業與照顧學童的決心，未來將持續投入更多資源，與教育工作者攜手，打造更友善、更完善的學習環境，為台東培育下一代優秀人才。

