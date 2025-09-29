熱到火燒車 彰縣5至9月達20件

一輛停放建物旁的休旅車，20日突然起火燃燒。 （消防局提供）

熱到「燒」！氣溫居高不下，彰化縣今年五至九月共發生汽車火災二十二件，扣除二件因交通事故所致，尚有二十件式車輛行駛途中或停放期間發生起火燃燒，其中，以引擎室為起火處者十三件比例最高，消防局研判常與車齡老舊、引擎室散熱不良，或在高溫天氣下車體負荷過大等因素有關。

行駛途中或停放時 起火燃燒

彰化縣和美鎮本月二十日下午發生一起離奇火燒車，一輛停在建物旁車庫的休旅車突然竄火燃燒，且火勢相當猛烈，消防員部署泡沫水線灌救，最終火勢雖撲滅，但車頭已幾乎全毀。由於車子很少開，車主對於車輛為何會起火燃燒也感到納悶，起火原因由消防局釐清中。

與車老舊、引擎室散熱不良有關

消防局指出，為提升行車安全並降低火災風險，民眾應加強車輛保養，老舊車輛應定期進行檢修，特別留意油管與電線是否有破損，切勿任意改裝電路或加裝高耗電設備，並保持引擎室清潔，以避免過熱引發火災；注意高溫天氣影響：夏季或氣溫偏高時，車輛長時間曝曬或高速行駛易造成散熱不良，民眾應避免在烈日下長時間停放車輛，並定期檢查冷卻系統及水箱水量，必要時適度熄火休息，協助引擎降溫。

另外，車內也應避免放置危險物品，勿將打火機、芳香劑、行動電源、手機、寶特瓶、眼鏡、酒精、香水、噴霧罐等物品長時間置於車內，避免因高溫導致燃料、電池自燃，或因陽光折射聚熱而引發火災。

