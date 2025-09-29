為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖進南投看守所 收容人祭拜

    2025/09/29 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人。 （取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人。 （取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，昨最後一天行程，「粉紅超跑」鑾轎首度進入南投看守所關懷收容人，展現媽祖慈悲教化精神，並受到所內人員與收容人虔誠參拜，成為全台首見，此外，白沙屯媽祖昨也首度進入南投縣政府停駕，受到縣府同仁熱烈歡迎。

    白沙屯媽祖也首度進入南投縣府停駕

    南投看守所秘書陳宜擇表示，媽祖是大家心中的信仰，此次南投市「三神贊境」安排進入看守所，所方還特別請示上級矯正署，經獲同意後，昨便戒護將近四百名收容人向媽祖上香祭拜，而所方也安排所內工作同仁「鑽轎底」祭拜，讓所內上上下下都非常感動。

    南投看守所也說，此次是百年來首度有媽祖鑾轎進入矯正機關，過去從來沒有過，第一次有媽祖蒞臨，就選擇南投看守所，讓所內人員相當榮幸，也非常感恩。

    另外，媽祖鑾轎昨也到南投縣府停駕，縣長許淑華在大門迎接時，就默默向媽祖祈求神轎能入府為同仁加持，果然鑾轎蒞臨，就進到縣府大廳賜福，許說，十月南投將舉辦茶博和國慶焰火，屆時將湧進廿、卅萬人，雖縣府已周延籌備，但仍希望媽祖能保佑一切平安順利，並為花蓮共同祈福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播