白沙屯媽祖進南投看守所 收容人祭拜

白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人。 （取自YouTube白沙屯拱天宮）

白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，昨最後一天行程，「粉紅超跑」鑾轎首度進入南投看守所關懷收容人，展現媽祖慈悲教化精神，並受到所內人員與收容人虔誠參拜，成為全台首見，此外，白沙屯媽祖昨也首度進入南投縣政府停駕，受到縣府同仁熱烈歡迎。

白沙屯媽祖也首度進入南投縣府停駕

南投看守所秘書陳宜擇表示，媽祖是大家心中的信仰，此次南投市「三神贊境」安排進入看守所，所方還特別請示上級矯正署，經獲同意後，昨便戒護將近四百名收容人向媽祖上香祭拜，而所方也安排所內工作同仁「鑽轎底」祭拜，讓所內上上下下都非常感動。

請繼續往下閱讀...

南投看守所也說，此次是百年來首度有媽祖鑾轎進入矯正機關，過去從來沒有過，第一次有媽祖蒞臨，就選擇南投看守所，讓所內人員相當榮幸，也非常感恩。

另外，媽祖鑾轎昨也到南投縣府停駕，縣長許淑華在大門迎接時，就默默向媽祖祈求神轎能入府為同仁加持，果然鑾轎蒞臨，就進到縣府大廳賜福，許說，十月南投將舉辦茶博和國慶焰火，屆時將湧進廿、卅萬人，雖縣府已周延籌備，但仍希望媽祖能保佑一切平安順利，並為花蓮共同祈福。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法