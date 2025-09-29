為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘭花比創意 台中大里國光花市票選有禮

    2025/09/29 05:30 記者陳建志／台中報導
    大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」，吸引民眾參觀、票選。（記者陳建志攝）

    大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」，吸引民眾參觀、票選。（記者陳建志攝）

    台中大里區農會經營的國光花市，為了吸引民眾到花市賞花、買花，利用教師節連假廿七、廿八日一連兩天舉辦「蘭花創意組合展」，八組業者利用蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，搭配木頭、石材製作成漂亮的創意蘭花組，並進行票選，參加票選民眾就送霜淇淋兌換券和小盆栽，吸引不少喜愛蘭藝的民眾來拍照欣賞。

    大里國光花市市長施連昌表示，為了吸引民眾連假來花市賞花，一連兩天結合花市業者舉辦「蘭花創意組合展」，共有八組業者發揮創意，利用蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭、萬代蘭等蘭花，搭配造型獨特的木頭，還有石材組合成創意蘭花組。

    每個業者都挖空心思，推出精心栽培、設計的蘭花組合，並讓民眾進行票選，民眾只要投票就可獲得霜淇淋兌換券一張，還有草花小盆栽一盆，吸引民多民眾來賞花、投票。

    栽種蘭花卅一年的花市業者洪長勇強調，栽培蘭花過程就像照顧小孩一樣，需要加倍呵護，這次以粉紅色、黃色等顏色的蝴蝶蘭，組合成創意蘭花組參與票選；最後由張忠寶拿下第一、洪長勇第二、劉碧秋第三。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播