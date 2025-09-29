蘭花比創意 台中大里國光花市票選有禮

大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」，吸引民眾參觀、票選。（記者陳建志攝）

台中大里區農會經營的國光花市，為了吸引民眾到花市賞花、買花，利用教師節連假廿七、廿八日一連兩天舉辦「蘭花創意組合展」，八組業者利用蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，搭配木頭、石材製作成漂亮的創意蘭花組，並進行票選，參加票選民眾就送霜淇淋兌換券和小盆栽，吸引不少喜愛蘭藝的民眾來拍照欣賞。

大里國光花市市長施連昌表示，為了吸引民眾連假來花市賞花，一連兩天結合花市業者舉辦「蘭花創意組合展」，共有八組業者發揮創意，利用蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭、萬代蘭等蘭花，搭配造型獨特的木頭，還有石材組合成創意蘭花組。

每個業者都挖空心思，推出精心栽培、設計的蘭花組合，並讓民眾進行票選，民眾只要投票就可獲得霜淇淋兌換券一張，還有草花小盆栽一盆，吸引民多民眾來賞花、投票。

栽種蘭花卅一年的花市業者洪長勇強調，栽培蘭花過程就像照顧小孩一樣，需要加倍呵護，這次以粉紅色、黃色等顏色的蝴蝶蘭，組合成創意蘭花組參與票選；最後由張忠寶拿下第一、洪長勇第二、劉碧秋第三。

