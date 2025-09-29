為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大屯郡守官舍 日本11職人辦聯展

    2025/09/29 05:30 記者黃旭磊、張聰秋／綜合報導
    大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）

    大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）

    大屯郡守官舍建於昭和二年（一九二七年）為台中歷史建築，教師節連假期間，十一名日本工藝職人及事務所聯手舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，大谷哲也等職人來台，參與茶席為民眾解說陶瓷、玻璃及剪刀等器具創作理念，讓民眾從日常熟悉的杯子感受到溫度，獲得力量再出發。

    台中這項聯展展期從十月一日展至十一月十六日，由日本工藝家昨天進行「十一位作家在廊」交流，官舍內，展出來自日本九州、金澤、新潟到能登半島各項作品，

    策展團隊中島GLAb說，期待民眾停下腳步，從一只杯子、茶、木頭紋理、玻璃透光及刀刃聲音，相關日常熟悉事物感受到溫度，為生活帶來靈感，並從每一個片刻再出發。

    大屯郡守官舍原為大屯郡守（行政首長）官邸，而大屯郡在日治時期大正九年（一九二〇年）隸屬台中州，管轄大里、霧峰、大平、北屯、西屯、南屯與烏日等七庄，建築現指定為歷史建築，由台中市文化資產處管理。

    彰化孔廟祭孔 千人觀禮

    另，昨天是九二八教師節，也是至聖先師孔子二五七五週年誕辰，彰化縣政府清晨在彰化孔廟舉辦祭孔大典，依循古制進行，縣長王惠美擔任正獻官，彰化藝術高中三十六名學生獻上六佾舞，吸引上千人到場觀禮，氣氛莊重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播