大屯郡守官舍 日本11職人辦聯展

大屯郡守官舍舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，圖為大谷桃子創作情形。（中島GLAb提供）

大屯郡守官舍建於昭和二年（一九二七年）為台中歷史建築，教師節連假期間，十一名日本工藝職人及事務所聯手舉辦「IPPUKU日本藝術家聯展」，大谷哲也等職人來台，參與茶席為民眾解說陶瓷、玻璃及剪刀等器具創作理念，讓民眾從日常熟悉的杯子感受到溫度，獲得力量再出發。

台中這項聯展展期從十月一日展至十一月十六日，由日本工藝家昨天進行「十一位作家在廊」交流，官舍內，展出來自日本九州、金澤、新潟到能登半島各項作品，

策展團隊中島GLAb說，期待民眾停下腳步，從一只杯子、茶、木頭紋理、玻璃透光及刀刃聲音，相關日常熟悉事物感受到溫度，為生活帶來靈感，並從每一個片刻再出發。

大屯郡守官舍原為大屯郡守（行政首長）官邸，而大屯郡在日治時期大正九年（一九二〇年）隸屬台中州，管轄大里、霧峰、大平、北屯、西屯、南屯與烏日等七庄，建築現指定為歷史建築，由台中市文化資產處管理。

彰化孔廟祭孔 千人觀禮

另，昨天是九二八教師節，也是至聖先師孔子二五七五週年誕辰，彰化縣政府清晨在彰化孔廟舉辦祭孔大典，依循古制進行，縣長王惠美擔任正獻官，彰化藝術高中三十六名學生獻上六佾舞，吸引上千人到場觀禮，氣氛莊重。

