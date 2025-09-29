石岡旅服中心 委外開幕年餘宛如廢墟

石岡旅客服務中心位於東豐綠廊自行車道中繼站。 （記者歐素美攝）

業者提早終止契約 撤場點交 民眾質疑市府管理不力

石岡旅客服務中心位於東豐綠廊自行車道，是重要的中繼站，但去年六月底委外營運開幕，不料，民眾昨前往石岡旅客服務中心發現內部空蕩蕩，宛如廢墟，質疑市府未妥善管理 ；台中市觀光旅遊局表示，委外廠商因故提前今年九月十五日終止契約，目前正辦理點交；市議員謝志忠、吳振嘉表示，觀光旅遊局應設法協助業者解決問題，以利後續委外營運。

東豐綠廊自行道中繼站 販賣部撤離

石岡旅客服務中心於二〇二二年四月封閉整建，二〇二三年底發包委外，原訂去年三月正式營運，因業者招商不力，延至去年六月底才開幕。

不料，遊客昨發現石岡旅客服務中心空蕩蕩，原有販賣部撤離，也沒有空調，熱得要死，宛如廢墟，質疑市府到底有沒有要好好整頓，之前花納稅人的錢整修，結果就是這樣？

目前仍提供飲水、如廁、諮詢

台中市觀光旅遊局表示，原委外廠商因故提前於今年九月十五日終止契約，目前廠商正辦理撤場及點交中，觀旅局除將儘速依法重新辦理委外招商作業外，招商期間服務不打烊，也持續提供遊客飲水、如廁、休憩及旅遊諮詢等簡易服務。

市議員吳振嘉表示，市府應委由具有經驗的廠商營運，以免再出現類似情形，最好有便利商店業者進駐；謝志忠議員則指出，東豐綠廊自行車道全長約十四公里，石岡旅客服務中心剛好位在中心點，可提供遊客如廁、飲水、休憩等，非常重要，據了解，因禁用明火，致業者經營困難，業者在商言商，市府責無旁貸，應了解業者需求，並協助解決，以利後續委外營運。

禁用明火難營運？ 觀旅局將檢討

觀旅局經管的遊客中心，包含台中火車站、台中航空站及高鐵台中站旅服中心及大安港媽祖文化園區遊客中心，主要提供簡易旅遊諮詢服務；大安濱海遊客中心及大甲鐵砧山遊客中心，則依促參法委外營運，提供旅遊服務諮詢、遊客如廁、簡易休憩及露營親子遊憩等功能，目前營運狀況良好。針對石岡旅客服務中心禁用明火等規定，未來將研議檢討相關招標文件內容。

