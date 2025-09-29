教師節的吶喊 停止「無差別受理」校園投訴

全國教師工會總聯合會昨發布針對逾萬名教師的大調查，接近9成7教師 要求立即停止「無差別受理」的校園投訴機制。 （記者楊綿傑攝）

全教總萬人調查揭教師困境

昨天是教師節，校事會議卻成為今年老師最關注的問題！全國教師工會總聯合會調查顯示，第一線教師正被行政雜務與不合理制度壓迫，其中，近九成七要求應立即停止「無差別受理」的校園投訴機制。全教總呼籲官方應盡速落實行政減量、減少濫訴、思考加薪。

全教總調查逾萬名教師，發現教師最希望停止的政策以「無差別受理校園投訴機制」占九十六．七％居首位，其次「校外導護」八十．九％、「教師缺額轉嫁現場超鐘點」七十二．三％。另有六十九．七及六十五．四％分別點名「校園愛心球」及「雙語政策」。

也有八十九．二％呼籲教育部能「捍衛專業，當教師後盾」，八十七．四％及八十六．六％希望「真正落實行政減量」與「調高教師待遇」。七十九．一％要「增置校安人力」與七十八．二％要「降低班級人數」。

全教總理事長侯俊良呼籲，應尊重教師專業、保障勞動尊嚴，教育經費不應打折；教育部應在十月五日世界教師日前，發函導正教育現場濫訴的情況，且在基本工資已拍板調漲情況下，政府應帶頭為公教人員加薪。

此外，昨也有數十名教師集結教育部，控訴遭校事會議迫害，批制度黑箱啟動、程序不公、有罪推定三大亂象，呼籲政府及社會不應容許惡意濫訴、應終止教育黑箱、廢除校事會議、重審教師冤案等，並宣布將成立「全國教育權益保障協會」。

台灣教授協會創會秘書長、中興大學資工系退休教授廖宜恩批評，以前當老師很有尊嚴，現在連基本人權都沒有，一旦被扣上不適任的帽子，堪比在國民黨白色恐怖時代被扣上叛亂帽子。

教育部︰年底前優化校事會議機制

教育部回應，已邀集法制專家、地方政府及相關團體研議，年底前會優化校事會議機制。另訂「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明確教師管教目的、原則及依法可採取措施，新增必要情況下的「阻卻違法」事由，保障教師在正當管教或維持秩序時不會受到懲處。

