    首頁 > 生活

    聽從中央撤離通知 大馬村長保全全村

    2025/09/29 05:30 記者游太郎／花蓮報導
    光復鄉大馬村長王梓安（左）指出，事發前接獲中央通知後，在潰流事故的2天前就開始撤離居民。圖為總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（資料照，記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成下游光復鄉災情慘重。光復鄉大馬村長王梓安指出，事發前接獲中央通知後，在潰流事故的二天前就開始撤離居民，最後保全了整個部落的生命安全。外界紛紛質疑為什麼大馬村做得到，光復鄉卻看不出有什麼撤離作為，多數認為地方政府應該負最大的責任。

    針對大馬村能安全撤離，村長王梓安指出，在堰塞湖形成的七月份，他就已做相關準備，九月廿日更召開部落會議討論，廿一日成立防災中心，在堰塞湖潰流發生前兩天，就先行撤離九十一名民眾，自己廿二日再折返回去要求剩餘村民撤離，他是聽從中央的建議來做，對於全鄉其他村的作法，不便表示太多的意見和看法。

    花蓮縣府官員表示，大馬村的位置在馬太鞍溪旁，本來就是重點的疏散地區，不管在那個階段都是優先撤離的區域，和光復鄉其他地區並不相同，拿大馬村來類比，對鄉公所及其他各村並不公平。

    官員指出，由於目前包括檢調及監察院均已啟動調查，對於外界的批評，都會虛心的接受，現階段以救災及復原為主，縣府將和中央密切合作，希望讓光復災民早日恢復正常生活。

