    首頁 > 生活

    淤泥清出逾萬噸 改夜間作業加速清運

    2025/09/29 05:30 記者黃宜靜、歐素美／綜合報導
    光復災區大型器械作業將改在夜間實施。（花蓮縣府提供）

    光復災區大型器械作業將改在夜間實施。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，截至廿七日止已清除淤泥一〇二六七公噸，並集中放在暫置場，初判這些污泥多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，待災後復原完畢後再進行評估。

    環境部統計，這次已動員二三一九人次、進駐機具三五三台，截至廿七日共清除淤泥一〇二六七公噸、垃圾一九九四公噸，協調台糖公司提供污泥暫置場；環境管理署副署長劉瑞祥指出，目前污泥每日清理量為四千五百至五千公噸間，由於受災民眾不斷清出污泥、還有廢棄物夾雜的情形，無法估算未來總清除量，只能全力清理。

    劉瑞祥指出，街道上大量車輛進出會有塞車情形，因此開始加強夜間清運，針對光復鄉受災七個村已排出集中點加強清運，未受災的七個村則維持正常清運。持續投入協助災後復原的國軍第五作戰區，也採取「夜間作業、日間休整」方式執行，工兵部隊自行攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，加速復原速度。

    污泥經檢測後有機會再利用製成相關產品，環境部環管署長顏旭明表示，初判這次災區的多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，看起來適合用來農地改良或建築建材，不過他仍強調，現階段仍先以清理、暫置為主，後續再思考是否能夠再利用，並將土質進行進一步檢測、規劃。

    此外，災區廁所很多不通，環境部日前布設卅一座流動廁所，昨日再增加數量，預計達一五〇座。

