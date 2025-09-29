為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2萬「鏟子超人」湧入 超過光復人口數／台鐵花蓮站南下列車爆滿 移工組隊、高雄小兄弟加入救災

    2025/09/29 05:30 記者王錦義、王榮祥、黃政嘉、蔡昀容、林志怡、游太郎／綜合報導
    來自高雄的鏟子「小」超人兄弟檔，已連續兩天跟著父親在災區清淤泥。 （記者王榮祥攝）

    教師節連假第二天，中央災害應變中心初估，來自全國約二萬名「鏟子超人」湧入花蓮光復災區救援，已多於當地約一．一萬人口數，台鐵從花蓮站南下的列車全部爆滿，隊伍還中出現一對個頭矮小僅八歲和六歲的「小超人」兄弟檔，一樣帶著鏟子挖淤泥，獲民眾加油打氣。

    台鐵公司副總經理劉雙火表示，經統計，光復車站連假首日進出約三萬人次，推估一天就約有一．五萬人湧入當地協助災民。

    來自高雄前鎮的王先生表示，前天帶孩子來光復幫忙救災，希望從小體現志工精神，小兄弟分別是八歲「樂樂」與六歲「亮亮」，常跟著父親出外露營，體力很好；王先生用出任務的方式向孩子介紹救援內容，他說，就像以前帶兄弟倆去「抓泥鰍」一樣，把淤泥慢慢挖出來，前天在民宅幫忙清淤時沒有抓到泥鰍，反而挖出屋主養的失聯寵物烏龜。

    愛心物資湧入 但熱食、即食品仍不足

    此外，一群長年在花蓮工地工作的印尼移工組成「黑皮軍」，昨天凌晨五點集結趕往災區支援；出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹說，三天前就有十五名來自越南的移工與留學生自願前往花蓮，投入災後志工行動，令人感受到愛不分國籍，跨越身分與地域。

    花蓮縣行研處長陳建村表示，目前水、乾糧、衣物、清掃工具等各式物資湧入，愛心志工加上救災人員、災民等，總計約三萬多人，每天供應的熱食、即食品等物資較不穩定，將優先滿足災民需求。

    醫師公會、國軍花蓮總醫院投入救助

    此外，醫師公會全聯會理事長陳相國指出，花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及北榮玉里分院第一時間投入醫療救助，主任秘書林忠劭補充，目前四家醫院的醫療緊急救護中心量能還夠，但全聯會也會做好籌組醫療團的準備，以便在有需要時能迅速號召人員前往。

    國軍第二作戰區也協調國軍花蓮總醫院全力支援，共規劃五處醫療服務站，除光復災區，還有收容災民的瑞穗及鳳林地區，全天候服務災民、志工及國軍弟兄。

    台鐵光復站湧入大批志工，將月台整個塞滿。（記者游太郎攝）

    鏟子超人協助清出數十堆泥山。 （記者王榮祥攝）

    國軍開設的醫療站為救災受傷的官兵進行治療。（國軍花蓮總醫院提供）

