為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嗆聲、隔空喊話後態度轉變 傅、徐與卓揆融洽協調災區工作

    2025/09/29 05:30 記者王榮祥、陳鈺馥／綜合報導
    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。 （記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。 （記者王錦義攝）

    行政院長卓榮泰與立法院國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚，昨上午一起現身花蓮光復中央災害應變中心前進協調所，比起前幾天隔空喊話、當面互嗆，這次沒有大小聲、還相互感謝，上回沒講話的徐榛蔚一口氣提出多項需求，傅崐萁也建議各部會能否提升到「次長常駐」光復鄉災區，卓榮泰專心聆聽，並要求相關單位立刻回應，氣氛明顯融洽。

    傅崐萁感謝中央 徐榛蔚提多項需求

    卓榮泰昨上午前往前進協調所聽取救災簡報，與傅崐萁、徐榛蔚並肩坐在最前排，徐榛蔚率先發言，「感謝院長多次來光復」，接著也感謝志工、軍方與相關單位與民團協助，並提出包括家戶修繕、農損比照〇九一八大地震標準、租金補貼、住宿補助範圍靠近光復鄉等，盼中央專案協助。

    傅崐萁也公開向中央表達感謝，並建議各部會能否提升到「次長常駐」光復鄉災區，有利於相關決策執行與協調。

    徐、傅發言時，卓榮泰在台下專心聆聽，並要求相關單位立刻回應；行政院秘書長張惇涵說，農地損害部分已指示農業部先行套圖，至於部會次長進駐，因下週立院就要施政報告，需在議事層面花更多時間。

    罹難者慰問金提高至百萬、重傷25萬

    卓揆提到，看到許多攜帶各種器具湧入花蓮救災的志工朋友們，令人非常動容，再次凸顯國家韌性與人民團結的重要性及價值，他要代表政府致上最高敬意與感謝。他強調，前進協調所是協調各種人物力資源分配，以及中央地方事務分工等，盼每日上午十點記者會及相關工作會議，花縣府均能派員出列席，瞭解工作進度和相互援助重點。

    卓揆也做出五大指示，一、目前失聯七人絕不放棄搜救。二、以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。三、政府啟動七加七天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案。四、加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生。五、賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到每名一百萬元、重傷廿五萬元。

    淹水救助金部分，卓榮泰指出，以往針對淹水達五十公分以上者，地方政府及中央均發放五千元及二萬元淹水救助金，但此次花蓮災情慘重，中央將針對淹水、遭污泥入侵的民宅，每戶加給十萬元救助金，讓災民儘速恢復家園。

    花蓮堰塞湖潰流造成光復鄉重災，堤防也被沖毀長達2公里，水利署長林元鵬昨天向行政院長卓榮泰簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮堰塞湖潰流造成光復鄉重災，堤防也被沖毀長達2公里，水利署長林元鵬昨天向行政院長卓榮泰簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉災情救助行動

    花蓮光復鄉災情救助行動

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播