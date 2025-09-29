嗆聲、隔空喊話後態度轉變 傅、徐與卓揆融洽協調災區工作

花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。 （記者王錦義攝）

行政院長卓榮泰與立法院國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚，昨上午一起現身花蓮光復中央災害應變中心前進協調所，比起前幾天隔空喊話、當面互嗆，這次沒有大小聲、還相互感謝，上回沒講話的徐榛蔚一口氣提出多項需求，傅崐萁也建議各部會能否提升到「次長常駐」光復鄉災區，卓榮泰專心聆聽，並要求相關單位立刻回應，氣氛明顯融洽。

傅崐萁感謝中央 徐榛蔚提多項需求

卓榮泰昨上午前往前進協調所聽取救災簡報，與傅崐萁、徐榛蔚並肩坐在最前排，徐榛蔚率先發言，「感謝院長多次來光復」，接著也感謝志工、軍方與相關單位與民團協助，並提出包括家戶修繕、農損比照〇九一八大地震標準、租金補貼、住宿補助範圍靠近光復鄉等，盼中央專案協助。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁也公開向中央表達感謝，並建議各部會能否提升到「次長常駐」光復鄉災區，有利於相關決策執行與協調。

徐、傅發言時，卓榮泰在台下專心聆聽，並要求相關單位立刻回應；行政院秘書長張惇涵說，農地損害部分已指示農業部先行套圖，至於部會次長進駐，因下週立院就要施政報告，需在議事層面花更多時間。

罹難者慰問金提高至百萬、重傷25萬

卓揆提到，看到許多攜帶各種器具湧入花蓮救災的志工朋友們，令人非常動容，再次凸顯國家韌性與人民團結的重要性及價值，他要代表政府致上最高敬意與感謝。他強調，前進協調所是協調各種人物力資源分配，以及中央地方事務分工等，盼每日上午十點記者會及相關工作會議，花縣府均能派員出列席，瞭解工作進度和相互援助重點。

卓揆也做出五大指示，一、目前失聯七人絕不放棄搜救。二、以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。三、政府啟動七加七天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案。四、加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生。五、賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到每名一百萬元、重傷廿五萬元。

淹水救助金部分，卓榮泰指出，以往針對淹水達五十公分以上者，地方政府及中央均發放五千元及二萬元淹水救助金，但此次花蓮災情慘重，中央將針對淹水、遭污泥入侵的民宅，每戶加給十萬元救助金，讓災民儘速恢復家園。

花蓮堰塞湖潰流造成光復鄉重災，堤防也被沖毀長達2公里，水利署長林元鵬昨天向行政院長卓榮泰簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

花蓮光復鄉災情救助行動

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法