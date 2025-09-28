為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《斥資1.3億 開幕快1年沒啟用》彰縣肉品市場冷鏈廠 挨批浪費公帑

    2025/09/28 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化肉品市場冷鏈工廠原本設計是要打造完整的肉品冷鏈流程，沒想到開幕後遲遲無法正式運作，引發質疑。（彰化縣府提供）

    彰化肉品市場冷鏈工廠原本設計是要打造完整的肉品冷鏈流程，沒想到開幕後遲遲無法正式運作，引發質疑。（彰化縣府提供）

    彰化縣肉品市場的冷鏈加工廠，去年十一月風光開幕，號稱是全台第一座公有肉品市場附設的冷鏈設施，當時還說今年春節後就能開始運作，怎知時間快過了一年，廠區仍然無法正式營業，引發縣議員質疑淪為「蚊子廠」，痛批縣府效率不彰、有浪費公帑之虞。

    肉品市場︰補強設備沒有空轉

    縣議員陳玉姬、詹木根、劉淑芳等人在議會臨時會上質疑，去年底舉行開幕儀式，當初農業部官員和肉品市場都強調，冷鏈工廠將讓屠宰的豬肉能立刻加工，確保衛生安全，並說今年春節後就能啟用。如今都快年底了還無法營業，到底哪個環節出問題？

    討論調整租金 預計10月再招標

    對此，縣府農業處指出，冷鏈工廠原本是規劃將設備和場地出租給民間業者使用，但過程並不順利。縣府已積極輔導肉品市場，加快招租流程，希望能夠儘快完成招標。

    肉品市場總經理陳國興駁斥「關蚊子」的說法。他解釋，開幕後廠內還有部分設備必須補強，像是排風設備、鍋爐、配電系統與天然氣管線配管等硬體設施，當初工程經費無法一次到位，今年才又自編預算陸續施作中，沒有空轉。

    肉品市場已經辦過五次招租，全都流標，陳國興對此表示，蓋廠時，毛豬價格每公斤才八十多元，今年豬價一路飆破一百元甚至一百一十元，業者認為利潤不多，自然興趣缺缺，連假後召開董事會討論調整租金等費用，希望十月重新上網招標。昨天已把舊加工廠的機器搬到新廠，等租金調整到位，招標順利完成，就能正式營運。

    冷鏈加工廠總經費約一億三〇四八萬元，歷時兩年蓋成兩層樓、六七〇坪大空間，還順便整修旁邊一百二十坪的廠房，做成預冷室、分切室和加工室。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播