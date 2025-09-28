為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新聞側寫》不想被上色 鏟子超人加速救災

    2025/09/28 05:30
    許多民眾自發性到花蓮光復鄉協助救援。（台鐵公司提供）

    ■記者賴以潔

    台灣每年都要面對許多地震颱風，但馬太鞍溪堰塞湖災難改變了台灣人的行為模式。生性溫暖慷慨的台灣人，一反常態，不是立刻捐款給哪一個募款帳戶，取而代之的，是數以萬計的民眾扛著鏟子、拿著刷子、帶著桶子，湧向災區。

    這些自發而來的志工，並沒有歸屬哪個組織，前進協調所於是緊急在光復車站前成立協調處，讓大家一出車站就知道哪裡急需人力支援，不至空轉。

    有東華大學生去了光復鄉，他們在現場協助挖泥讓阿嬤從二樓脫困，只因為「流汗當志工，可以讓我不陷於難過情緒，透過實際行動幫助災民。」

    花蓮景致壯闊秀麗，原住民部落樂天詼諧不怨天尤人的智慧，更是花蓮最美的風景。但是為什麼阿公阿嬤們家都毀了，還在吵名詞解釋精不精準、逃難方法對不對？

    過往災難一旦發生，主管單位指揮所設立，修復重建有序，台灣人捐款從來沒有手軟過。但這一次，民眾想要捐款前，竟還要先想想，捐給哪一個帳號才不會被劃邊分藍綠？

    錢不知道該捐給誰才能發揮最大作用、不被貼上政治標籤，那就先捐人吧，鏟子超人們湧向光復。政治人物看到了嗎？閉上嘴巴、做點事吧！

