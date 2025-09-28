花東的依靠 玉里醫護主動銷假上班

玉里榮院在光復重災後緊急啟動醫療救援，心理師等忙著安撫災民和病患的情緒。（玉里榮院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復重災，醫護人員第一時間投入救援。

因馬太鞍溪橋被沖斷，大量傷患只能往南送，玉里榮民醫院全體總動員，包括急診團隊搶救、手術室火速開刀、病房迅速調度。

玉里榮院副院長陳育群說，災情傳出後，衛福部要求玉里榮院啟動緊急醫療救護，但院內所有醫護人員早自動自發，因為心裡都清楚「這一刻，我們不只是醫護人員，是花東的依靠」。

他說，急診室裡默默地多了一組人力，開刀房開始緊急手術，病房內緊急調度十餘張空床，有護理師銷假上班，因為「我要幫助夥伴、要幫助鄉親」。

隨著救難隊陸續進入現場，玉里榮院任務轉換，因為災民的需求很清楚：「藥不能斷、心不能亂」。玉里榮院臨床心理師王藝陵說，第一時間在現場開設「安心小站」。玉里榮院也緊急開設「光復民眾廿四小時臨時領藥門診」，不用健保卡、不用藥袋，只要說明狀況，醫師就協助重新開立處方。很多阿公阿嬤鬆了一口氣：「這樣就不用擔心病會惡化了。」

衛福部昨日也再增派部屬台北、桃園醫院醫療團隊進駐光復太巴塱教會安置所，每天早晚各有五名醫護人員輪班，由醫福會執行長林慶豐擔任總指揮，提供身心照護。

