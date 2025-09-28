為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花東的依靠 玉里醫護主動銷假上班

    2025/09/28 05:30 記者游太郎、邱芷柔／花蓮報導
    玉里榮院在光復重災後緊急啟動醫療救援，心理師等忙著安撫災民和病患的情緒。（玉里榮院提供）

    玉里榮院在光復重災後緊急啟動醫療救援，心理師等忙著安撫災民和病患的情緒。（玉里榮院提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復重災，醫護人員第一時間投入救援。

    因馬太鞍溪橋被沖斷，大量傷患只能往南送，玉里榮民醫院全體總動員，包括急診團隊搶救、手術室火速開刀、病房迅速調度。

    玉里榮院副院長陳育群說，災情傳出後，衛福部要求玉里榮院啟動緊急醫療救護，但院內所有醫護人員早自動自發，因為心裡都清楚「這一刻，我們不只是醫護人員，是花東的依靠」。

    他說，急診室裡默默地多了一組人力，開刀房開始緊急手術，病房內緊急調度十餘張空床，有護理師銷假上班，因為「我要幫助夥伴、要幫助鄉親」。

    隨著救難隊陸續進入現場，玉里榮院任務轉換，因為災民的需求很清楚：「藥不能斷、心不能亂」。玉里榮院臨床心理師王藝陵說，第一時間在現場開設「安心小站」。玉里榮院也緊急開設「光復民眾廿四小時臨時領藥門診」，不用健保卡、不用藥袋，只要說明狀況，醫師就協助重新開立處方。很多阿公阿嬤鬆了一口氣：「這樣就不用擔心病會惡化了。」

    衛福部昨日也再增派部屬台北、桃園醫院醫療團隊進駐光復太巴塱教會安置所，每天早晚各有五名醫護人員輪班，由醫福會執行長林慶豐擔任總指揮，提供身心照護。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播