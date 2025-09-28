為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    徐榛蔚記者會神隱 縣府：都在勘災

    2025/09/28 05:30 記者花孟璟、方瑋立／綜合報導
    花蓮縣府在災後5天首次公開記者會，但縣長徐榛蔚沒有出席，被質疑縣長去哪了。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府在災後5天首次公開記者會，但縣長徐榛蔚沒有出席，被質疑縣長去哪了。（記者花孟璟攝）

    災後第5天首開說明會 竟由研考處長代替

    花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災昨第五天，花蓮縣政府首度記者會說明進度，但時間一延再延，縣長徐榛蔚神隱，光復鄉長林清水被批毫無作為。花縣府回應，縣長都在勘災；林清水則強調，光復鄉災情百年來最慘，會努力跑完所有災區，盡快協助災民恢復。

    針對外界關注中央對堰塞湖處置、花蓮縣府疏散居民不力等責任，據了解，監察院已有三名監察委員立案調查，將釐清公部門的「人禍」責任。

    馬太鞍洪災昨天已第五天，媒體大陣仗等候縣長徐榛蔚首度公開災情說明記者會，卻拖了一小時才開始，且徐榛蔚仍然搞失蹤，竟由研考處長代替說明！

    對於縣長徐榛蔚應坐鎮指揮，勘災及細節處理可分層處理，更應主動向各界說明，縣府強調，縣長勘災很忙、每天縣府兩次災情會報，她都出席參加討論；秘書長饒忠說，縣府昨天花一整個下午在討論湧入的志工如何妥善派遣安置。

    重災區光復鄉有七個村遭到堰塞湖洪水淹沒，光復鄉公所被鄉民罵翻，批評沒有做好撤離，鄉長林清水前一晚還在吃羊肉爐。林清水表示，撤離被鄉民認為不夠，會虛心檢討。他也說，很多鄉民沒有看到他來幫忙，是因為還有很多地方埋在泥裡交通難至，會陸續前往了解民眾需求。

    光復鄉長：虛心檢討

    而強颱樺加沙影響台灣，中央應變中心多次開會、宣布撤離規模擴大至八千人；當時地方代表曾回應「短時間難以全面通知」，中央承諾增派人力協助。事發後花蓮縣府面對「未落實撤離」質疑，強調並非不積極，且若逕行開罰恐引發民怨；但災區居民對簡訊、廣播與逐戶告知是否到位說法不一，有家屬罹難的災民向縣長徐榛蔚抗議完全沒通知，相關爭議仍待釐清。

    3監委 立案調查

    據了解，監察院迄今已有三名監委針對花蓮重災立案申請自動調查，後續將透過調閱文件、約詢官員等程序，釐清造成光復悲劇的真相。

    監察院已有三名監察委員立案調查花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災，將釐清公部門的「人禍」責任。（資料照）

    監察院已有三名監察委員立案調查花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災，將釐清公部門的「人禍」責任。（資料照）

