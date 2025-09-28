為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    賑災基金 直接撥款給災民

    2025/09/28 05:30 記者吳亮儀、陳政宇、林曉雲／台北報導
    賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（賑災基金會提供）

    花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰堤事件導致嚴重災害，衛福部轄管的賑災基金會啟動募款，兩天募得二．一億元善款。賑災基金會說明，此次只要認證災民的身分，會直接撥款給災民。

    已募得2.1億元善款

    財團法人賑災基金會廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，現已募得二．一億元、總筆數超過七．三萬筆。基金會說明，募得款項將依勸募計畫全數用於災民的災害救助、緊急醫療、復原重建。

    賑災基金會督導陳宗良表示，未來會訂出不同項目補助，要求花蓮縣政府核實災民名冊、讓基金會認定災民身分，即直接匯款給災民，罹難災民則提領現金給家屬。

    陳宗良表示，其它廣泛性協助如生活支持、醫療補助或是災民有住院需求，都會訂出配套措施，例如重傷一人五萬元醫療補助，會透過地方政府或衛福部社工系統認定身分和帳戶後，撥給災民，但身分認證須和地方政府合作、由地方政府協助簽收，亦即領錢的人要簽章簽字，每年底揭露資訊。

    原民會則說明，將匡列上億元經費，協助災區重建。死亡及失蹤十萬元、重傷五萬元、中傷三萬元、輕傷一萬元、無人傷亡但生活困頓每戶一萬元；臨時工作補助金為每小時一九〇元，每月最高一五〇小時，補助最長二個月；重建修繕部分，住宅重建補助每戶廿至五十萬元、修繕最高十二萬元，另提供融資方案，原住民族綜合發展基金微型貸款最高廿萬元、原住民貸款利息補貼及全免。

