    首頁 > 生活

    193縣道塞爆 警方：非救災車輛勿入

    2025/09/28 05:30 記者王峻祺、花孟璟、游太郎、吳亮儀／綜合報導
    花蓮193縣道昨日上午南下北上都塞爆。（記者花孟璟攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖饋流後，受災的光復鄉湧入人車及物資，志工多半搭乘火車，台鐵加開班次因應；國道及公路部分，國道五號雪隧南下路段及蘇花路廊南北雙向，昨天車流均順暢，但台九線馬太鞍橋因斷裂須改道，公路局籲請非救災車輛勿入災區。

    國道五號南港系統至頭城間，昨天車流順暢，交通部高公局宣布，雪隧開放大型救災車申請通行，提供民間企業或團體等可盡速前往當地進行救援及物資運送。光復鄉受災後至今，統計有一八六輛救災車輛申請通行。

    蘇花路廊部分，昨天南北雙向車流順暢，但因台九線前往光復的馬太鞍溪橋遭洪水沖斷，一九三縣道只能南下，北上改由台十一甲線（光豐公路）銜接台十一線北上。

    東分局表示，考量光復鄉救災任務車輛頻繁進出市區，為緩解花蓮光復災區周邊道路車潮壅塞，台鐵廿九日前加開列車十班次，提供民間團體購票往返協助當地復原。

    花蓮縣警局表示，一九三縣道車流量大，也是多數物資、救災機器、救護車必經路線，且路況狹小，如重車進入造成會車困難，維持單向通行外，也禁止廿一噸以上重車進入。

    光復鄉交通要道馬太鞍溪橋斷橋，最新空拍畫面曝光，南來北往車輛皆需改道，目前公路局籲請非救災車輛勿入災區。（公路局提供）

    光復鄉市區道路狹窄，大小車輛都要進去救災，造成交通打結。（記者花孟璟攝）

