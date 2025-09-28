幫助光復 1天湧進1.5萬人

花蓮光復車站滿滿的鏟子超人、人肉挖土機，要進去幫忙清理家園。（台鐵公司東區營運處提供）

台鐵開放站票 不讓志工美意打折

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉重大災情，全台「鏟子超人」昨天紛紛搭火車到光復協助災民清理環境，根據台鐵估算，昨天搭車到光復站的志工人數達一萬五千人，幾乎班班客滿。

慈濟基金會指出在光復火車站有放置災後復原志工報名表，從早上七點至晚上七點，由志工在火車站駐點輔導，昨天約協助安排三千人清除家戶垃圾、污泥，希望透過來自全國的志工的雙手與溫暖，一起為災區除去淤泥，還給光復災區一片清明與希望。

花蓮縣府表示，志工的招募與協助，主要協請慈濟基金會代為處理，縣府替災民致上敬意與謝意。

台鐵東部運務處副處長楊舜安表示，根據統計，從花蓮及台東直達光復站的旅客人數達一萬五千人，在災後復原期間，各級列車將暫時開放站票，不讓志工們的美意打折扣。

慈濟基金會呼籲，志工們請自備高筒雨鞋、雨衣、防晒用品、礦泉水、環保餐具、基本乾糧、乾淨衣服等，若能自備乾糧更佳，以免餐點供應不及餓肚子。

中央前進協調所 分配工作

如果不是跟隨大型團體前往光復救災的個別「鏟子超人」，提醒在光復火車站前，中央前進協調所設置有「志工救災地點分配站」，超人們可先到分配站登記，現場會協調、安排工作給每個人，缺乏器具也可以現場領取。

長靴、手套、口罩 總統提醒「三保」

賴清德昨天在臉書發文，向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝，也請大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩；要記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。守護別人的同時，也要守護好自己。十月起，光復鄉全體居民、衛生所工作人員及救災人員都可施打公費流感及新冠疫苗，守護受災民眾健康。

來自台灣四面八方的鏟子超人，讓老人家為主的阿陶莫部落突然平均年齡降低了30歲。（記者花孟璟攝）

疾管署提醒「鏟子超人」要三保，落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」三大防疫守則。（疾管署提供）

