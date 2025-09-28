古坑華南社區 感恩餐會分享雙喜臨門

古坑華南社區理事長劉清極（右一）獲農村領航獎，華南國小主任楊惠寧（左一）獲師鐸獎，社區舉辦感恩餐會共享喜悅。（記者黃淑莉攝）

理事長劉清極奪農村領航獎 華南實小主任楊惠寧獲師鐸獎

雲林縣古坑鄉華南社區繼去年從全國九七四個社區中勇奪金牌農村殊榮，今年再雙喜臨門，獲農業部、教育部最高榮譽肯定，理事長劉清極奪第四屆農村領航獎、華南實驗小學主任楊惠寧獲師鐸獎，社區居民與有榮焉舉辦感恩餐會共享喜悅。

請繼續往下閱讀...

去年金牌農村頒獎典禮上，劉清極在副總統蕭美琴及各縣市代表前致詞說，「我們就要拿金牌」，社區說到做到，而且一次奪兩「金」，讓華南社區再次被全國看見。

華南社區是古坑山區小村，廿年前因人口外移社區僅剩百餘人，華南國小也只有廿多名學童面臨廢校窘境，社區、學校打破傳統攜手農村共好共學，七十多歲劉清極看到社區、學校凋零，決心投入農村再生工作，劉清極他從自身做起推動友善耕作、社區營造、文化傳承與生態保育，更帶領團隊進一步創立「學田泉」共好平台的社區品牌，串聯在地農產、青農返鄉與社區共學，讓農村不只是農業生產地，而是一個共學共創的場域。

楊惠寧在華南國小任教十多年，規劃的「五感四季」校訂課程，讓孩子透過春遊、夏議、秋野、冬讀，與社區、自然、公共議題連結，啟發孩子的學習動力與生活智慧，另她也積極推動學校與社區共生策略，讓學生走進社區、與長者共學，並以課程帶動地方產業與文化，不僅讓社區更有活力，學校學生人數逆勢回升，現有百餘人。

農村發展與水土保持署南投分署長傅桂霖出席社區感恩餐會指出，華南社區與學校攜手再造農村模式是全國典範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法