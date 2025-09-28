為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南鱻漁節促銷 千碗海鮮粥免費嘗

    2025/09/28 05:30 記者楊金城／台南報導
    剖蚵比賽。（記者楊金城攝）

    台南鱻漁產業文化節昨天在將軍漁港登場，南縣區漁會推出鱻魚宴追加到一百桌，還有魚苗放流、漁港逍遙遊、漁村技藝體驗、海鮮粥一千碗免費品嘗及漁產品促銷，在丹娜絲風災過後推動台南漁業重新出發，場面熱鬧。

    南縣區漁會總幹事陳崇德說，舉辦鱻漁節最大目的向民眾行銷台南優質水產品，同時因台南石斑、鱸魚和台灣鯛受到美國對等關稅衝擊大，希望幫助養殖漁民開拓國內市場通路。

    一年一度的台南鱻漁節非常熱鬧，區漁會安排魚苗唱數、撒手網、綁紅蟳、虱目魚去刺、穿蚵串等傳統漁業文化表演，還有魚食文化料理達人秀、漁產料理和虱目魚丸品嘗，海鮮粥更是大方送，吸引民眾大排長龍。

    有趣的漁業產業競賽則有刮虱目魚鱗、夾文蛤、剝白蝦仁、剖蚵、魚丸DIY，漁村老手和遊客同場較勁，讓大家深入了解漁業產業的歷史與價值，展現漁村文化的獨特魅力。鱻魚宴席一百桌，活動現場還有虱目魚、金目鱸等各式新鮮漁產促銷。

    台南市農業局局長李芳林指出，期許活動帶動水產銷路、地方觀光，支持在地漁民，促進漁村經濟發展。

