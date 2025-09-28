南鐵地下化延伸永康 可行性研究政院核定

南鐵地下化延伸至永康計畫圖。（南市交通局提供）

將消除3處平交道及3座陸橋 工程總經費357.24億 市府爭取「財政負擔最小化」

南鐵地下化延伸永康有譜，台南市政府完成「永康鐵路立體化延伸可行性研究」案，提報行政院獲核定，工程總經費預估三五七．二四億元，其中中央負擔二一五．五三億元（約六十．三％）、市府負擔一四一．七一億元（約卅九．七％），接下來將由交通部鐵道局接續進行綜合規劃、環評等程序。

中央補助約215億 市府負擔約4成

行政院並要求後續綜合規劃階段，應覈實確認各工項必要性並依規定檢討經費，市府也強調將持續爭取「財政負擔最小化」，減輕財政壓力。

台南市交通局局長王銘德表示，永康段鐵路地下化全長六．七二公里，工程完成後可消除三處平交道及三座橫交陸橋，並將永康、大橋兩座車站改建為地下車站，另在二站之間增設康橋地下站。屆時永康地區逾廿三萬居民不再受平交道阻隔，永康沿線車站每年進出人次約五〇〇萬，地下化後通勤效率與安全性將全面改善。

台南市長黃偉哲指出，行政院核定永康鐵路立體化延伸可行性研究報告，象徵永康長期受到鐵路廊帶限制的都市發展瓶頸有望突破。未來結合永康創意設計園區開發，永康地區將扮演串連市區與南科的樞紐角色，擴大台南「蛋黃區」範圍，成為新的城市成長引擎。

永康、大橋車站下地 另設康橋地下站

交通局說，目前工程費分擔比例，係依交通部頒訂的鐵路立體化建設及土地開發作業要點試算，後續仍將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、環評及工程設計，再進行工程施作。以台南市區鐵路地下化與桃園鐵路地下化為例，最終分擔比例均在綜合規劃階段協商後，由行政院拍板定案，因此市府將持續爭取中央提高補助比例，盡力降低市府財政壓力。

市議員朱正軒指出，台南市區鐵路地下化工程已進入尾聲，接續往北延伸至永康，但受新版《財政收支劃分法》影響，補助比例從過去台南市區地下化的七十八％大幅下降至六十％，地方須自籌近四成的配合款，恐對台南財政形成沈重壓力，盼望中央提高補助比例。

