議員諷：高虹安團隊能力不足 穿著衣服改衣服

新竹市府擬再進行組織編修新增2局處，綠營議員諷高虹安團隊能力不足，不斷「穿著衣服改衣服」一事無成。（記者洪美秀攝）

竹市府又要增加局處 3年來不斷調整組織

新竹市政府今年一月才進行局處組織編修調整，新增三個二級單位，但因應內政部修正發布「地方行政機關組織準則」，縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限提高至十五到廿五個，市府擬再新增兩個局處，像是養護工程處或智慧城市發展處，並擬將今年新成立的公管中心納入養工處轄下。對此，民進黨市議員楊玲宜及曾資程諷高虹安團隊三年來不斷調整組織編制，顯示對市政無擘劃願景也無能力，只好穿著衣服、改衣服。

今年成立公管中心擬納養工處

新竹市府今年一月才新成立長照中心、青年發展中心及公園管理暨設施維護中心等三個二級單位，如今又擬要再增加兩個處，欲將新成立的公管中心納入擬新規劃的養工處轄下，回應市民對公園維護管理及道路平整維管等需求。市府表示，各縣市都在規劃評估及陸續公布規劃結果，市府也在評估中，尚未定案。

楊玲宜批市政變實習場域

楊玲宜諷現在的市府團隊就是沒有長遠城市擘劃願景的團隊，只好走一步算一步，原本新成立公管中心目的是為事權統一，結果執行不到一年，不僅人力編制及預算不足，事權更是混亂，如今又要回歸局處轄下，突顯市府進行組織編修規劃沒有方向，猶如穿著衣服改衣服，怎麼穿都不對，市政變實習場域。

曾資程轟執行效力打水漂

議員曾資程也批如果公管中心又回歸局處轄下，等同市府自打臉，組織編制短時間內改來改去，恐導致事權混亂，這一年的執行效力等於打水漂，究其原因出在「無能力」，就像小孩穿大人衣服般。籲停職的市長高虹安或愛出國的代理市長邱臣遠，應用心市政，提出有感城市願景，才是市民之福。

