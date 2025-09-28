為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    近觀音工業區 草漯重劃區抵費地標租

    2025/09/28 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市政府以往標售方式處分抵費地，但遭詬病炒地皮、變賣家產，因此市府地政局規劃重劃區只要財務平衡、社宅土地也已提撥，剩餘的抵費地只能標租或地上權設定，日前公告辦理觀音區草漯重劃區抵費地標租作業，標租草福段四三七地號土地，面積約三八五坪，每年租金底標一六二萬餘元，租期十年，是首度以標租方式處分土地。

    市府過去辦理區段徵收、市地重劃，使用重劃基金先行支付地上物拆除、拆遷補償及部分不配地而領現金的地主，事後市府取得公共設施用地及部分抵費地，標售抵費地後再返還重劃基金，若有盈餘則繳庫，但每個重劃案都是獨立個案，景氣好的時候，抵費地標售往往創下天價，也帶動當地行情，市府被批賣家產、炒地皮。

    地政局長蔡金鐘表示，目前中央的規定是重劃區土地至少提供一定比例抵費地作為社會住宅用地，以中壢運動公園區徵案為例，標售土地得款已達財務平衡，雖然還有十幾塊抵費地，但必須全部提撥給社宅使用，因此無法標租，而草漯重劃區恰好有合適的土地，於是嘗試標租方式處分土地，十月十四日上午十點開標，有意投標者須在當天上午九點截止期限前投標。

    蔡金鐘說，這次標租土地坐落於莊敬路及忠孝路口，為黃金三角區地段，鄰近觀音工業區及既有聚落，周邊已有寶雅、全聯等生活服務型商家進駐。

