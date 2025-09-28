堅強圓夢 洪正清、黃清助獲「傷友成就獎」

洪正清獲頒傷友成就獎。（記者周敏鴻攝）

廿七歲因車禍成為脊髓損傷者的黃清助，沒被打倒，重新站起後，於一九九七年成立嘉義市脊髓損傷者協會，籌建「附設髓馨家園」，作為輪椅族的多功能生活與訓練機構，與研發「雪豹輪椅電動車」、曾代表國家參加亞帕運射箭項目的脊髓損傷潛能發展中心副董事長洪正清，雙雙獲財團法人脊髓損傷潛能發展中心頒發「傷友成就獎」。

洪正清回憶，廿四歲那年承包拆除工程，工作時意外被又大又重的風管壓傷，從此靠輪椅代步，傷後第二年自我封閉地窩在家裡玩股票，直到把積蓄花光，才思考未來，機緣巧合看到中心刊物有徵求行政助理的訊息，從南投縣北上到桃園市應徵，除與中心結緣，也給自己重生的機會，重拾信心後辭職學習電腦與網路，因中心承包汽車公司的網路服務而找他協助，又成他的新工作出發點。

洪正清說，為了方便更多輪椅族，他透過繪圖軟體、3D列印等技術，設計通用、輕便、快拆輪椅電動車，贏得瑞士發展金獎；四十歲退休後，學習射箭運動，二〇二四年獲選亞帕運國手。

黃清助則是一九九五年初次與中心接觸，重拾仍能自主生活的希望後，返回嘉義並開始跟傷友們成立「嘉義市脊髓損傷者協會」，進而於二〇一七年成立「附設髓馨家園」，邀專業老師指導傷友，讓繪畫成為療癒與自我表達的道路，如今該會已是當地肢體障礙市民，最重要的生活重建訓練與復康交通接送服務機構；黃清助說，協會是充滿愛與希望的大家庭，「傷友生命雖有遺憾，夢想仍可以飛翔。」

黃清助（左）獲頒傷友成就獎。（脊髓損傷潛能發展中心提供）

