桃園脊髓損傷潛能中心30週年 助逾3千人築夢

脊髓損傷潛能發展中心董事長林進興（左二）頒發奉獻獎給林謝罕見（左三）。（記者周敏鴻攝）

傷友從台灣各地來同歡 林謝罕見等人獲頒發奉獻獎

創立卅年的財團法人脊髓損傷潛能發展中心，迄今服務脊髓損傷者超過三一九〇人，中心董事長林進興昨於「脊氣樂活．精彩重生」卅週年慶祝活動上說，中心草創於桃園市八德大圳旁的鐵皮屋，之後在楊梅台六十六快速道路旁籌建「新生命之家」，成為許多傷友參與生活、職能重建與工作室作業訓練的重要基地，也見證了他們從谷底奮起的勇氣。

許多傷友昨從台灣各地來同歡，林進興頒發奉獻獎給林謝罕見等人；國民黨主席朱立倫出席致詞說，中心不論環境多艱難，都努力不懈地幫助傷友，讓他感動、感恩。

林謝罕見一九九八年探訪中心，看見傷友用口控滑鼠操作電腦製作網頁，深受感動，之後她邀集企業響應，幫助中心實現「新生命之家」的夢想；她認為，當一位傷友能自立時，其父母、夥伴與孩子也能卸下重擔，迎來更自在的生活，而看見傷友的需求，也促使她於二〇一七年推動「堉琪園」成立，結合智慧科技與無障礙設計，專為頸髓傷友規劃從生活到職場的銜接、從居住到社區的融入。

董事長林進興 拉著傷友奮起

林進興回憶，廿歲那年去打工賺學費，卻在礦場被從天而降的大石塊砸中脊椎而癱瘓，從此註定終身與輪椅為伴，花了兩年接受現實，廿二歲返校讀書，卻因校內缺乏無障礙設施被拒絕，於是他自學手藝從事刻印章工作，更創立全國第一個脊髓損傷協會，「拉著其他傷友一起活下去。」

訓練生活自主、重建職業能力

一九九二年，林進興與夥伴向新竹縣政府申請立案「財團法人新竹縣私立脊髓損傷庇護中心」，後因山坡地開發費用龐大而放棄，之後選擇在八德大圳旁租用簡陋鐵皮屋當訓練場地，一九九五啟用，一九九九年經當時縣府核准重新立案並更名「財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心」，二〇〇四年六月遷址「長庚桃園分院」租用的三樓職訓中心，二〇〇八年「新生命之家」落成啓用，同年十二月附設職業訓練中心也立案完成。

傷友從無法翻身到能騎機車回家

林進興說，新生命之家籌建歷時約十年，他與夥伴們向民眾籌資上億元，啟用後提供系統化訓練，幫助傷友重新學會吃飯、穿衣、洗澡，更學會客服、網路、咖啡技能，「一路走來，我看過太多傷友，從剛來時翻身都需要幫忙，到最後能自己洗澡、外出，甚至騎機車回家。」

