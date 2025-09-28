為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗海瓜子保育區 清出310公斤垃圾

    2025/09/28 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣後龍鎮灣瓦海岸是全國唯一的國姓蟯貝（海瓜子）保育區，苗栗縣海岸發展協會、苗栗社區大學近來發現海岸出現不少垃圾，配合國際淨灘日，號召民眾於昨天前去淨灘，上百人一個上午撿拾了約三百一十公斤的垃圾，讓五百公尺海岸恢復乾淨美貌，並學習監測海洋廢棄物，守護珍貴鄉土資源。

    上百人協力讓後龍灣瓦海岸恢復乾淨

    苗栗縣海岸發展協會、苗栗社區大學成員與參與民眾上百人，昨一早就到灣瓦海瓜子保育區的礫石海岸展開淨灘，每人手持垃圾夾、垃圾袋，一路往南撿拾海岸垃圾。豔陽當空，大夥被曬得滿臉通紅、汗流浹背，但時值乾潮前後，潮間帶有人正在挖海瓜子，加上海天一色美景，讓人忘卻辛勞。

    昨天也有不少小朋友跟著父母一起去守護海岸環境，六歲女童彭若芯，熱得滿頭大汗，問工作人員「你們看我的頭髮像不像泡在水裡？」展現童趣天真，更頓時逗樂旁人。

    垃圾撿完後，兩單位也安排海洋廢棄物的監測活動，帶領民眾將所撿拾的垃圾進行秤重、分類、統計，藉此了解廢棄物的可能來源，以及可能的對治作法。經統計，眾人一個上午於海瓜子保育區南側約五百公尺海岸，總共撿拾了約三百一十公斤垃圾，其中又以寶特瓶最多，也有不少廢棄的手套、鞋子、工地水管。

