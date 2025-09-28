為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    返鄉教育遇光復鄉洪災》基隆八斗高中原民生 助背長者、清淤泥

    2025/09/28 05:30 記者盧賢秀、甘孟霖／綜合報導
    學生為受災戶清理淤泥，滿手淤泥仍感受助人快樂。（八斗高中提供）

    基隆市八斗高中原住民班的學生日前到花蓮縣馬太鞍返鄉教育，卻遇上樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖潰流，所幸學生住在糖廠旁的民宿逃過一劫；不過，目睹光復鄉災情慘重，學生們穿上雨鞋、拿起鏟子或臉盆，挖除淤泥，還背起行動不便的長者，把他們送到安全的地方，雖然臉上手上都是泥巴，仍充滿助人的喜悅。此外，北市教育局也提供五百萬元協助災損學校汰換設備，教育局認助清寒基金會提供光復鄉國中小學生每人二千元的生活補助金。

    北市提供500萬 助災損校汰換設備

    基隆市原住民以花蓮阿美族占多數，八斗高中原住民班學生也多來自花東，日前老師帶學生到花蓮展開兩週的返鄉教育，不料遇上樺加沙颱風，當時他們的教學基地就在馬太鞍，堰塞湖潰流造成光復鄉嚴重淹水，幸好住宿在糖廠旁的民宿屬於安全區，師生都平安無恙。

    住糖廠旁安全區 師生逃過一劫

    不過，風災過後學生們看到馬路、房屋到處都是厚厚淤泥，老師帶著學生走進受災戶，穿上雨鞋、拿著鏟子或臉盆，奮力挖除厚重的爛泥，再一盆盆地以人力接龍方式傳到屋外。

    另外，學生看見有行動不便的長者，也協助背起老人家，將他們送到安全區域，讓人看見學生的善良和勇氣。學生說，雖然挖除淤泥很吃力，滿手或臉都是泥巴，卻是開心的，也讓學生親眼見證大自然的無情破壞力，體會互相扶助的力量。學生說，這趟返鄉教育已經圓滿結束，師生們已踏上歸途，但也看到很多民眾前往花蓮，協助災民重建家園。

    北捷組隊 助光復國小災後復原

    台北市長蔣萬安昨臉書貼文表示，北捷有幾位來自光復鄉的同仁，災情傳來第一時間，他們就急忙返鄉投入救災，北捷也組成十四人救災團隊，前往光復鄉，主要任務是協助光復國小災後復原，讓孩子們能在教師節連假後，順利回到教室上課。光復國小和北捷有著特別的緣分，不只是績優原民同仁的母校，也是北捷「公益元年」長年關懷的對象。

    基隆市八斗高中學生在花蓮光復鄉協助救災，背起行動不便長者，送到安全的地方。（八斗高中提供）

