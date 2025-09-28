全真瑜珈爆欠薪 北市府要求銀行扣住信託款

知名連鎖健身企業全真瑜珈近日陸續公告部分分館暫停或縮減服務，引發大批會員不滿，北市府昨指出，已會同新北市政府、行政院消保處進行行政調查。全真公司坦言，因資金周轉困難導致薪資短缺。北市消保官指出，經查全真會員信託專戶，存有會籍、教練費信託金額共二．一二億元，已要求保管銀行陽信銀行即日起暫緩移轉信託予全真公司。

北市府體育局會同勞動局、雙北市府與消保處，廿六日召開行政調查，並邀請陽信銀行列席；會中，全真公司坦言因資金周轉困難導致薪資短缺，致部分場館人力不足而暫停營業或縮減服務，不過尚未進入破產或清算程序，目前正與員工協調恢復營運，並積極爭取股東資金挹注。

北市消保官指出，經查全真會員信託專戶截至九月十五日，存有會員會籍費及教練課程費用依法辦理信託金額，合計二．一二億元，為保障消費者權益，已要求陽信銀行即日起暫緩移轉信託財產予全真公司，避免信託資金遭不當挪用。

體育局說明，有關全真公司暫停據點營業，是否符合規定得啟動履約保障機制，將函請運動部、金管會釐清；針對違反應於原訂服務至少廿四小時前公告、通知更改服務，將裁罰三萬元罰鍰。

勞動局表示，全真公司六月五日有十四名勞工申請勞資爭議調解，事由為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等，因雙方歧見過大，調解不成立；遲付工資即使無少付，仍然違反勞基法，勞工有權主張終止勞動契約，得向雇主請求資遣費，以及向就業服務處辦理失業認定，後續可向勞工保險局請領失業給付。

