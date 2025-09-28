掛偽造車牌重罰7.2萬 9月30日上路

使用偽造、變造或矇領牌照，9月30日起重罰7萬2000元。圖為高市刑大查扣假車牌畫面。（資料照）

立法院五月三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，對於使用偽造、變造車牌，加重處汽車所有人七萬二千元罰鍰，並首度併罰非車主駕駛人三萬六千元，如果是偽造、變造他車車牌、致人傷亡或偽造累犯，更可直接沒入車輛，行政院已正式公告，相關條文九月三十日施行。

非車主駕駛也要罰3.6萬

據統計，偽造車牌案件量從二〇二二年一六九件、二〇二三年二五一件，去年暴增至一二七一件，推估是交通違規記點新制上路，加上嚴重超速標準從六十公里下修至四十公里，致吊扣車牌增加。立法院五月三讀通過道交條例修正，加重處罰假車牌。

請繼續往下閱讀...

依照新規定，提高拼裝車未經核准領用牌照行駛、使用吊銷、註銷的車牌，以及車牌借他車使用或使用他車車牌的罰鍰，可處汽車所有人的罰鍰從現行三千六百元以上一萬八千元以下，提高至三千六百元以上三萬六千元以下，並當場移置保管車輛。

而未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領牌未懸掛或不依指定位置懸掛車牌、牌照經吊銷仍行駛、報廢登記車輛行駛等行為，將直接對汽車所有人處最高額的罰鍰三萬六千元，並當場移置保管車輛。

針對使用偽造、變造及矇領車牌，將處汽車所有人最高額再加倍的罰鍰，可重罰七萬二千元，並當場移置保管車輛。

如果偽造變造他車車牌將可直接沒入車輛，而其他偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是十年內第二次違反規定，也可沒入車輛。

另外，為達到有效嚇阻非汽車所有人的駕駛人駕駛未領用有效車牌車輛衍生後續道路違規、治安犯罪等行為，這次修法也加入併罰概念，如果駕駛人明知駕駛車輛的車牌有問題，仍行駛上路，條文明定，將對駕駛人處最高額的罰款，共三萬六千元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法