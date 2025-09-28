教師節連假選擇「不放假」 800教師參與「夢的N次方」展現教育熱情

教師節今年首次改國假，八百位教師卻主動選擇「不放假」，昨日參與夢N素養工作坊桃園場，教育部長鄭英耀（左一）、政次張廖萬堅（左二）及國教署長彭富源（右二）等人到場支持。（教育部提供）

今天九二八教師節首度為國定假日、放連假三天，但很多老師選擇「不放假」。今年「夢的N次方」素養工作坊昨日在桃園高中登場，全國八〇〇位教師主動集體增能，展現教育熱情。教育部長鄭英耀出席表示，「夢的N次方」已成為全國最具行動力的教師專業支持平台，促進不同教育階段與領域的教師交流互學，從觀課、共備到實作分享，逐步翻轉教學現場。

此外，全國教師工會總聯合會（全教總）今日將召開記者會，公布上萬名全國各級學校教師對教育施政意見的調查結果，凸顯基層教師正深陷行政雜務與不合理制度的困境，呼籲教育部正視聯合國對改善教師勞動條件的建議，勿忽視基層集體焦慮。

籌備中的全國教育權益保障協會今日也將赴教育部前陳抗，由各地校事會議受害教師組成的自救會指出，不少優良教師被匿名投訴、惡意立案、黑箱審議，甚至遭停聘、解聘，名譽掃地，身心重創，更有老師因長期壓力，走上絕路，呼籲社會關注此教育浩劫。

