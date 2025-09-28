永和行政園區都更 拚明年通過審查

永和行政園區都更案，拚明年初通過審查。圖為永和區公所前廣場。（記者翁聿煌攝）

新北市永和行政園區公辦都市更新案，將現有區公所、戶政所、圖書館與永和國父紀念館原址整合新建，包括行政、警消和住宅三棟十二至十九層大樓，未來實施都更工程期間，現有公務單位將遷至水源街國軍帳務中心運作。

市長侯友宜昨前往永和區公所前廣場聽取都更相關規劃。城鄉發展局長黃國峰說，永和行政園區公辦都更案，已送中央都市計畫委員會審議四年多，經過數度修正，現有區公所、戶政所、圖書館與永和國父紀念館原址，將在南側新建兩棟十二層大樓，做為永和行政園區與永和警分局及消防隊大樓，北側則建十九層住宅大樓。

黃國峰表示，比照新店行政園區都更案，公開徵選實施者（建商），市府不用花錢，由建商出資興建行政、警消及住宅大樓，建商可分回整棟住宅大樓，但中繼用的國軍帳務中心，市府將編列九億餘元向中央有償撥用，希望都更案最快明年初審查通過。

市議員許昭興指出，永和分局、消防分隊需要機動移動車輛，建議永和區公所、戶政等公部門改在永和大陳都更單元四，才有適度的空間，並希望行政園區周邊規劃停車空間，紓解停車壓力。

