台64線八里至五股段 夜間施工管制

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於九月卅日至十月二日，十月七日、八日、十三日夜間十點至翌日清晨六點，封閉台六十四線〇K至十K主線，辦理施工測量作業，連續假期不施工（如遇雨順延），改走替代道路預估增加行車時間十五至廿分鐘。

北區分局說，台六十四線東行路段施工時間為九月三〇日至十月二日，期間封閉臨港大道往台六十四線〇K東行入口、中華路二段往台六十四東行入口匝道、台六十一線南下八里二往台六十四匝道、台六十一線北上八里二往台六十四匝道、觀音山六K東行入口匝道；西行施工時間為十月七日、八日、十三日，封閉新五路三段往台六十四西行入口匝道、觀音山六K西行入口匝道；台六十四西行方向主線，全數車輛將引導由五股十K成子寮下交流道。

此外，新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，林口區民生路及過崙街、板橋區公館街路段，增設八十格路邊汽車停車格，自十月一日起開始收費；林口區民生路及過崙街平日每半小時十元，板橋區公館街（中正路至民權路段）每半小時十五元。

板橋區藝文一街與中正路三七九巷交界處一公私共有空地雜草叢生，經清除雜物、改善鋪面，增設五十四個YouBike車柱。

