「新北海派」開跑 促銷5區漁港特產

「新北海派」系列活動起跑，現場舉辦「海派市集」，民眾開心試吃新鮮海味。（記者黃子暘攝）

結合萬里蟹、貢寮鮑魚季 巡迴展售、抽獎 揪賞海景嚐美食

新北市萬里蟹等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處舉辦「新北海派」系列活動昨天揭幕，副市長劉和然指出，即日起至十一月卅日推出漁港漁市特產促銷，十月十日起啟動產地巡迴，陸續在五區漁港舉辦試吃或抽獎，呼籲民眾相揪賞海景嚐美食。

11月底前 推出付費套裝遊程

劉和然表示，產地巡迴十月十日至十二日在石門區富基漁港，消費滿額送優惠券，每日限量一〇〇份萬里蟹試吃；十月十三日至十九日瑞芳區深澳漁港，合作餐廳推出特產菜餚，拍照上傳社群可抽獎；十月二十四日至二十六日萬里區龜吼漁港，消費滿額送優惠，拍照上傳社群可抽獎。

十一月一日起富基漁港每日限量二百份白帶魚料理試吃；貢寮區澳底漁港試吃及漁產展售，消費滿千折百及飯店住宿券；淡水區第二漁港合作餐廳消費，拍照上傳社群可抽獎；台北市希望廣場配合貢寮鮑魚季展售、試吃活動。

漁業處補充，十月四日起至十一月卅日週末及國定假日上午八點至下午四點，活蟹市集在野柳漁港藍色候船亭登場，並規劃五個漁港付費套裝遊程，詳洽萬里蟹官網、新北漁樂快爆粉專。

眷村文化節 串聯各場域走讀

此外，新北「眷村文化節」即日起至十月卅一日在空軍三重一村舉行，市長侯友宜指出，三重一村不僅是歷史建築，也乘載了眷村生活記憶與人情味，規劃眷村生活體驗遊戲、舞台演出、市集與環保手作工坊，也串聯新北其他眷村場域走讀，從不同角度認識新北眷村的記憶與故事。

文化局長張䕒育說，活動期間，週末有不同主題市集與手作體驗，部分活動需事前報名，詳洽活動網站。

至於新北市首屆「潮月新莊」系列活動，昨、今兩天在新莊廟街與新月廣場登場，結合中秋節慶與百年廟街文化，串聯市集、美食、音樂與烤肉派對，提前慶祝中秋節。

