高雄坔埔排水蛇出沒 加強捕捉

高雄市今年以來已捕獲近一千多隻蛇，尤以鳳山、鳥松區交界坔埔排水一帶最多，周邊大樓近來多人目擊毒蛇雨傘節等出沒，農業局研判可能是蛇類覓食準備過冬，將派員加強排水沿線捕捉，民眾可加裝紗窗或門檻防蛇。

鳳山、鳥松交界

市府統計，今年累計通報捕蛇二二三〇件，農業局捕獲一四九七隻蛇，以南蛇捕獲三九六隻最多，其次為眼鏡蛇二八六隻、黑眉錦蛇二〇三隻，與去年相當。

請繼續往下閱讀...

尤其鳳山、鳥松區交界坔埔排水一帶周邊大樓林立，近來不少住戶目擊蛇類出沒，包括毒蛇雨傘節、王錦蛇俗稱臭青公（母）等，已知至少二種蛇類。

鎮北里長趙志成會同農業局加強捕捉，並會同環保局清查周邊空地，要求地主清除雜草，避免引來蛇類躲藏。

高雄市農業局表示，台灣位於亞熱帶地區，一般在低海拔蛇類不會進入冬眠期，但通常會在冬季前頻繁進食以儲備能量，在冬季進入短暫休眠狀態來度過寒冷時期。

農業局建議民眾平時應清理住家環境，切勿堆置雜物，以免老鼠或蛇隻躲藏，可加裝紗窗或門檻防蛇，並定期修剪花木，減少蛇類藏匿空間，大樓地下室陰暗潮濕處應定期巡查，保持清潔乾燥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法