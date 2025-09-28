為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台積宅」過熱 楠梓、橋頭房價指數下跌

    2025/09/28 05:30 記者侯承旭／高雄報導

    清華大學安富金融工程研究中心公布八月份「清華安富房價指數」，高雄市整體指數比去年同期微幅下跌一．六一％ ，近幾年因台積電投資高雄而價格急速上漲的楠梓區及橋頭區，房價指數均比去年同期下挫三％以上。

    「清華安富房價指數」今年八月份的全國指數比去年同期下跌〇．六七％，高雄市則下跌一．六一％，跌幅高於全國平均值。高雄市各主要行政區中，除了鹽埕區、苓雅區因有新建案銷售拉高指數外，其餘行政區的房價指數均下跌，尤其以鳥松區下跌六．一四％最大，另橋頭區下跌四．三四％、楠梓區下跌三．二九％，跌幅分居第二及第三，特別受到關注。

    業界分析生活機能、交通未跟上

    根據清華安富房價指數的數據，楠梓區房價指數已經連跌兩個月，橋頭區更是連跌三個月。橋頭區與楠梓區兩個相鄰的行政區，近幾年因為台積電進駐楠梓設廠消息發酵，建商紛紛推出「台積宅」，成交量及成交價不斷攀高，是南台灣房市最熱的區域，直到去年第三季央行祭出選擇性信用管制後，才逐漸降溫。

    房仲人士分析，高雄產業轉型及重大建設仍被看好，房價要大跌機率很低，生活機能健全的鼓山、左營、苓雅等地房價仍有支撐，但近幾年被「台積宅」炒熱的楠梓及橋頭，因生活機能與交通條件仍未跟上，漲幅已大的房價下修壓力較大。

