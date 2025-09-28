旗山蕉響樂嗨2天 「高雄熊」熱氣球俯瞰月世界

「旗山蕉響樂」一連兩天在旗山體育場熱鬧登場，市長陳其邁大讚旗山香蕉世界第一。 （高雄市府提供）

旗山體育場相揪「逗鬧熱」 熱氣球繫留體驗線上售票則達9成

高雄夏祭新鮮市系列活動「旗山蕉響樂」週末連續兩天在旗山體育場熱鬧登場，高雄市長陳其邁說，過去旗山香蕉是高雄最重要的出口農產品，高雄港因此有香蕉碼頭，而現在香蕉碼頭將進駐高科技產業，如NVIDIA、信驊科技等公司，雖然高雄城市在變化，不變的是旗山香蕉還是世界最好吃的香蕉。

請繼續往下閱讀...

蕉響樂7大主題 市集、手作、遊樂園

「旗山蕉響樂」於廿七、廿八日兩天在旗山體育場，活動規劃七大主題，包括小農市集、鮮果試吃、農創手作、趣味知識闖關、農村文化參訪、親子遊樂園、香蕉生態教室等，歡迎民眾體驗、品嚐在地農產。

陳其邁讚外交神器 世界最好吃的香蕉

陳其邁指出，市府接待外賓時，都會招待旗山香蕉，大樹鳳梨、美濃一四七米也是外交神器，高雄生產全台灣最好的農產品，要與全世界的好朋友分享；年初的東京食品展，就把高雄香蕉、鳳梨、蜜棗等水果推銷到國際上，讓其他國家有機會享用到高雄的優質農產。

旗山區高灘地停車場已完工啟用，停車位增加小車一百格及大車五十格，可紓解旗山的假日車潮。

高雄愛．月熱氣球 360度欣賞田寮美景

此外，「高雄愛．月熱氣球」教師節連假首日登場引爆人潮，高廿八公尺的「高雄熊」熱氣球升空田寮區月世界，除了吸引大批人潮購票搭乘升空外，在地面看熱氣球的觀眾也不少。

高雄熊造型熱氣球活動為期三週，教師節連假與中秋連假於田寮月世界，雙十連假則移師愛河畔，昨天是連假首日天氣好，民眾跟著高雄熊升空到月世界上頭，透過三百六十度遼闊視野欣賞月世界獨特地形的美。

高雄市觀光局指出，熱氣球繫留體驗線上售票已達九成，僅剩少量上午場次可供購票，或是彈性開放現場購票。

高雄熊熱氣球在月世界升空，帶著民眾俯瞰惡地形美景。（讀者提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法