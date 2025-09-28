來義打造二峰圳品牌 開發「百年餐桌」

來義鄉公所為百年水利設施二峰圳打造旅遊品牌，開發出專屬的「百年餐桌」。（記者陳彥廷攝）

屏東縣來義鄉公所為百年水利設施二峰圳打造旅遊品牌，昨天舉辦「百年二峰圳—看見台灣歷史的切片」活動，除了安排導覽，並開發出專屬的「百年餐桌」及「百年餐盒」，縣長周春米說，二峰圳讓民眾看到屏東平原百年來的演進史，鄉公所結合生態旅遊及傳統美食將地方文化發揚光大。

水利資產 登錄為文化景觀

屏東縣來義鄉「二峰圳」由日本水利工程專家鳥居信平依地勢而打造的伏流水圳，於一九二三年落成，二〇〇八年被登錄為文化景觀，在二〇二三年盛大舉辦「通水百年」活動後，來義鄉公所陸續進行周遭設施，打造地方品牌，深化與在地民生息息相關的水利資產。

規劃路線 培育在地導覽員

來義鄉長莊景星說，二峰圳是部落產業的火車頭，鄉公所以在地石、木材重建「崑崙岰古道」，串連族人的文化路徑，活化鄉內重要資產，朝向品牌化經營，除了百年餐桌，並培育在地導覽員，行銷地方特色。

餐桌美食 用在地特產入菜

來義鄉公所指出，百年「餐桌」是由社區居民以逾五十道工序將循環材料製作而成，將在地特產龍鬚菜、山芋，還有放山雞等入菜，打造前菜、日式野菜涮涮鍋、岩生築見桂丁雞X火烤、炊飯X歐風X吉拿富及月桃葉蛋塔等五道美食，再搭配日本近畿鐵道集團所推出的指定清酒，呼應二峰圳的日式風情。

縣長周春米說，二峰圳是水利工程與常民生活文化給合的典範，百年來提供部落及下游平原用水，連結地方經濟及文化，希望來義鄉繼續將它發揚光大。

來義鄉公所指出，透過喜樂發發吾社區及水圳導覽隊串起文化路徑、餐桌、市集三主題和土地記憶連結，帶領民眾重新走入這片土地，感受人與自然、文化與生活的緊密連結；目前已規劃多條導覽路線，如崑崙坳古道、下游分水工的糖業文化及部落工藝等，讓遊客親近歷史，感受水圳與生活間的深遠影響，歡迎民眾到鄉公所臉書預約行程。

