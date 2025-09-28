為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    海端初來國小新武分校災損 教長關切

    2025/09/28 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    教育部長鄭英耀勘查初來國小新武分校受損狀況，承諾會盡快讓學童擁有安全學習環境。（台東縣府提供）

    教育部長鄭英耀勘查初來國小新武分校受損狀況，承諾會盡快讓學童擁有安全學習環境。（台東縣府提供）

    颱風「樺加沙」日前帶來豪雨，造成台東縣部分學校陸續傳出災情，海端鄉初來國小新武分校因鄉公所所轄水圳溢流而嚴重淹水，校內部分設施、電力系統與教室地板受損，屋頂還破損漏水，教育部長鄭英耀前天實地勘查受損狀況，向師生表達關懷，允諾教育部會與台東縣政府加強聯繫及合作，最短時間讓孩子擁有安全學習環境。

    「樺加沙」造成南橫公路一八九K等沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，台東縣政府宣布海端鄉霧鹿村、利稻村今天停止上班上課。

    台東縣教育處表示，已於災情發生第一時間透過校安通報系統上報教育部，部長鄭英耀相當關心，立即率國民及學前教育署長彭富源及台東縣教育處副處長黃玉燕，一同前往勘災。教育處同時協助校園復原，並盡速盤點縣內各校災損狀況後提報。

    教育處指出，三十日將與建設處啟動跨局處合作，全面巡檢海端鄉各校，協助鄉公所展開災後復原作業，同步提報中央，積極爭取資源，加快修繕進度，讓孩子盡快回到安全、安心的學習環境。

