光復災情 納丹娜絲風災特別預算 國軍到家清淤 3人一組清到好

花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成嚴重災害，副總統蕭美琴昨二度到花蓮關心災情、捎來好消息。蕭美琴說，行政院已確認將擴大丹娜絲颱風特別預算範圍，用於花蓮光復鄉整治！「感謝來自全台灣的愛，更希望中央地方協調盡快幫災民恢復正常。」

蕭美琴昨到中央災害應變中心前進協調所視察，聽取總協調官經濟部次長賴建信說明，共十縣市搜救隊出動三五一人救援，統計死亡十七人、失聯七人、受傷八十三人持續搜救中；堰塞湖仍有七百萬立方公尺水量，堰塞湖除已編列一億餘元等各項後續復建，將擴大列入丹娜絲風災特別預算。

災區全品項作物 列天災現金救助

蕭美琴提到，將把光復鄉土石流災區全品項作物列入天災現金救助，且行政院已經確認，丹娜絲風災特別預算可進一步擴大範圍，納入光復鄉災情，不足之處再進一步研議。

此外，賴清德總統花蓮勘災後，授權國軍可以在取得同意及切結後到民宅幫忙清淤，除負責第二作戰區的作戰指揮和軍事管制的花東防衛指揮部，第三、四、五作戰區也跨區增援光復鄉，連續投入四千人次兵力，已有上千名官兵進入民宅清淤。

花防部表示，視受災戶家中情況，「原則上二、三人一組清到好」，人員不會換來換去，希望讓災民安心。

行政院長卓榮泰昨表示，協調指揮所已宣布，移往旅宿安置的支持協助方案。十月底前，公設及原民處列冊收容所的災民，每人每日最高二千元，共七天，必要時再延長七天，住宿期限至今年十月底為止。

