43小時未撤離 立委籲勿卸責基層

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，罹難者家屬與災民強調佛祖街居民「沒有撤離通知」；光復鄉長林清水表示，中央發4次細胞簡訊提醒，警消也有2次沿街廣播提醒避難。（資料照，記者羅沛德攝）

有自稱花蓮縣府基層人員在網路指，馬太鞍溪堰塞湖撤離人數從六百人增到八千人，才致撤離不及。農業部林保署昨表示，自廿二日上午七時發布紅色警戒通報單，明確建請花蓮縣府應即刻執行強撤逾一千八百戶居民。花蓮縣政府本應通知民眾撤離，責無旁貸，別再卸責。

林保署還原過程，樺加沙颱風十九日已成形，廿日發出「第七號一般警戒緊急通報單」；廿一日上午八時卅分發布海警，十一時發「第八號黃色警戒緊急通報單」，請花蓮縣府準備疏散；隨颱風接近，氣象署上修雨量預報，廿一日十五時應變中心開會，指揮官裁示應將疏散範圍擴大到三鄉鎮，且傳真公文正式通知花蓮，當日十八時，指揮官明確裁示應疏散逾一千八百戶居民。

林保署廿二日上午七時發出「第九號紅色警戒緊急通報單」，並提醒廿三日到廿四日間可能壩頂溢流，請花蓮縣府立即執行強制撤離，廿三日零時零分到廿四日期間，發出第十到十七號紅色警戒通報單。

民進黨團書記長陳培瑜受訪說明，從九月廿一日十九時到廿三日，期間有四十三小時，花蓮縣政府本應執行強制撤離，無論是對照圖資、門戶編號或人戶數，身為地方首長、父母官，縣府都應知悉地方家戶、鄰里長系統，天災來臨時該撤離就撤離，果斷執行，不應卸責推給基層。花蓮縣政府到現在都沒上緊發條。

